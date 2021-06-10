Аналитики из «AliExpress Россия» рассказали, какие смартфоны чаще всего покупают россияне. Об этом сообщает Notion.
Рейтинг разделили на две части — по статистике российских и китайских продавцов. Ожидаемо высоким спросом и у тех, и у других пользуются недорогие модели — от 11 до 26 тысяч. Пользователи выбирают в основном девайсы с модификацией 6/64Гб либо 8/128Гб. Среди брендов самыми популярными являются Xiaomi, Realme, Apple, Samsung и Huawei с Honor. Вот как разделились «места» в рейтингах:
Статистика российских ритейлеров:
- Xiaomi Redmi 9C (около 11 тыс.руб)
- Poco M3 (около 14 тыс.руб)
- Poco X3 (около 19 тыс.руб)
- Xiaomi Redmi Note 10 (около 18 тыс.руб)
- Xiaomi Redmi 9A (примерно 7 тысяч)
- Xiaomi Redmi 9 (около 11 тысяч руб)
- Realme C11 (примерно 7 тысяч рублей)
- Honor 10 Lite (около 11 тысяч)
- iPhone 11 (примерно 50 тысяч рублей)
- Realme 6 Pro (около 19 тысяч рублей).
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А чисто китайские стрёмно покупать.
Названия магазинов я привёл.
Рст модели, доставка службой доставки этих магазинов.
Продают точно такой же телефон, как в магазине, только дешевле.