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Аналитики из «AliExpress Россия» рассказали, какие смартфоны чаще всего покупают россияне. Об этом сообщает Notion.

Рейтинг разделили на две части — по статистике российских и китайских продавцов. Ожидаемо высоким спросом и у тех, и у других пользуются недорогие модели — от 11 до 26 тысяч. Пользователи выбирают в основном девайсы с модификацией 6/64Гб либо 8/128Гб. Среди брендов самыми популярными являются Xiaomi, Realme, Apple, Samsung и Huawei с Honor. Вот как разделились «места» в рейтингах:

Статистика российских ритейлеров:
  • Xiaomi Redmi 9C (около 11 тыс.руб)
  • Poco M3 (около 14 тыс.руб)
  • Poco X3 (около 19 тыс.руб)
  • Xiaomi Redmi Note 10 (около 18 тыс.руб)
  • Xiaomi Redmi 9A (примерно 7 тысяч)
  • Xiaomi Redmi 9 (около 11 тысяч руб)
  • Realme C11 (примерно 7 тысяч рублей)
  • Honor 10 Lite (около 11 тысяч)
  • iPhone 11 (примерно 50 тысяч рублей)
  • Realme 6 Pro (около 19 тысяч рублей).
В статистике зарубежных продавцов смартфонов Apple нет вообще — это объяснимо, так как  заказывать iPhone из Китая покупатели решаются довольно редко. На первом месте разместился Poco X3 Pro с ценником 18 тысяч рублей; смартфоны Xiaomi заняли половину рейтинга, а на шестом месте — китайский Realme 7 Pro. В целом, среди заказанных из-за рубежа девайсов дороже 22 тысяч рублей оказался всего один — это Xiaomi Mi 11 стоимость около 50 тысяч. Скорее всего, такие результаты показывают желание покупателей из РФ сэкономить на бюджетных моделях и нежелание рисковать при покупке флагманов.

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Источник:

Notion.so Notion.so

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