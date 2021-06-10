

7 июня 2021 года Apple представила обновление своей операционной системы для компьютеров — macOS Monterey. Несмотря на то, что значительно обновился по сути, только Safari, кое-что Apple припасла и с самой ОС — причём даже не рассказав об этом во время конференции WWDC.



Журналисты из MacRumors обнаружили, что теперь macOS позволит делать полный сброс компьютера перед передачей его «в другие руки». Об этом Apple сообщает на странице релиза Monterey. До этого момента, чтобы продать или подарить Mac, пользователю приходилось активировать «Режим восстановления» — Recovery, вручную форматировать жесткий диск и устанавливать macOS заново через интернет. Этот процесс не так уж прост, да и занимал обычно несколько часов. Был и другой способ: скачать macOS из сети предварительно и записать её на установочный USB-накопитель. Всё это вряд ли можно назвать «дружелюбным юзер-экспириенсом».



Начиная с macOS Monterey, удалить свои данные с компьютера Mac можно будет одним нажатием — через соответствующий пункт в настройках. Такая же система очистки данных существует в iPhone и iPad уже много лет.



Но есть один нюанс. Apple пишет:



«Поскольку хранилище всегда шифруется на системах Mac с помощью Apple Silicon или чипа T2, система мгновенно и безопасно «сотрется» путем уничтожения ключей шифрования». Однако далеко не все Mac, которые поддерживают обновление до macOS Monterey, имеют чип T2 или Silicon. Можно предположить, что новая функция будет доступна только компьютерам Mac с указанными чипами — в основном, это модели 2016 года и новее»





