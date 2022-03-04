



Компания Microsoft сообщила о приостановке новых продаж продуктов и сервисов на территории РФ. На этот шаг она пошла из-за санкций, введённых в отношении России со стороны США, Евросоюза и других стран.



Вице-президент Microsoft Брэд Смит указывает, что компания будет тесно сотрудничать с правительствами США, Евросоюза и Великобритании, чтобы в соответствии с их указаниями приостановить свою деятельность в различных аспектах бизнеса в России.



Смит пишет, что с начала конфликта между Россией и Украиной Microsoft отразила более двадцати кибератак, направленных на украинское правительство, финансовый сектор и IT-сферу. Компания поддерживает контакт со своими сотрудниками на Украине и оказывает им всестороннюю поддержку, в том числе помогая покинуть страну в целях безопасности.



Microsoft продавала в России лицензии Windows и Office, подписку на облачные продукты Microsoft 365, OneDrive и Azure, приложения и игры для Windows 10 и 11, а также игры для Xbox.







