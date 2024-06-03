Microsoft отобрала у жителей РФ одну из самых удобных и полезных возможностей Windows, Android и iOS

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У жителей РФ пропала возможность использовать приложение «Связь с телефоном» (в оригинале Phone Link), которое позволяет подключать Android-смартфон или iPhone к компьютеру по Bluetooth и Wi-Fi.Возможности приложения «Связь с телефоном»:— Зеркалирование изображения с экрана смартфона на монитор компьютера— Просмотр на компьютере фотографий, хранящихся на смартфоне— Чтение и отправка SMS-сообщений с компьютера— Приём и совершение звонков на компьютере— Включение режима «Не беспокоить»— Отображение уровня заряда аккумулятора— Отображение уведомлений со смартфона на мониторе компьютера— Передача файлов со смартфона на компьютер— Поиск находящегося неподалёку смартфона запуском звукового сигнала— Перенаправление звука со смартфона на компьютерные колонки или управление играющей на смартфоне музыкой с компьютера— Автоматическая блокировка компьютера при утере связи со смартфоном (например, из-за того, что пользователь отошёл от ПК)— Запуск на ПК мобильных приложений, установленных на смартфоне— Раздача мобильного интернета со смартфона на компьютерПриложение «Связь с телефоном» невозможно настроить и оно отказывается работать, если обнаруживает, что компьютер использует российский IP-адрес. Как только IP-адрес становится иностранным, компьютер успешно соединяется со смартфоном, а после возвращения прежнего адреса соединение разрывается. Всё это довольно странно с учётом того, что устройства обмениваются данными по локальному соединению, и по идее IP-адрес не должен никак влиять на работоспособность этого приложения, лишь бы они были подключены к одной сети Wi-Fi и соединены через Bluetooth.