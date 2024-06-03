Microsoft отобрала у жителей РФ одну из самых удобных и полезных возможностей Windows, Android и iOS

Александр


У жителей РФ пропала возможность использовать приложение «Связь с телефоном» (в оригинале Phone Link), которое позволяет подключать Android-смартфон или iPhone к компьютеру по Bluetooth и Wi-Fi.

Возможности приложения «Связь с телефоном»:

— Зеркалирование изображения с экрана смартфона на монитор компьютера
— Просмотр на компьютере фотографий, хранящихся на смартфоне
— Чтение и отправка SMS-сообщений с компьютера
— Приём и совершение звонков на компьютере
— Включение режима «Не беспокоить»
— Отображение уровня заряда аккумулятора
— Отображение уведомлений со смартфона на мониторе компьютера
— Передача файлов со смартфона на компьютер
— Поиск находящегося неподалёку смартфона запуском звукового сигнала
— Перенаправление звука со смартфона на компьютерные колонки или управление играющей на смартфоне музыкой с компьютера
— Автоматическая блокировка компьютера при утере связи со смартфоном (например, из-за того, что пользователь отошёл от ПК)
— Запуск на ПК мобильных приложений, установленных на смартфоне
— Раздача мобильного интернета со смартфона на компьютер



Приложение «Связь с телефоном» невозможно настроить и оно отказывается работать, если обнаруживает, что компьютер использует российский IP-адрес. Как только IP-адрес становится иностранным, компьютер успешно соединяется со смартфоном, а после возвращения прежнего адреса соединение разрывается. Всё это довольно странно с учётом того, что устройства обмениваются данными по локальному соединению, и по идее IP-адрес не должен никак влиять на работоспособность этого приложения, лишь бы они были подключены к одной сети Wi-Fi и соединены через Bluetooth.
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Комментарии

xpuzzlex
+68
xpuzzlex
Вроде всё работает, тел андроид и вин11🤷‍♂️
Сегодня в 14:48
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Pavel Nikiforov
+700
Pavel Nikiforov
1. оно без костыля на сколько помню не умеет работать — те нужно ставить приложение на смартфон (на яблоки по крайней мере)
2. не знаю людей, кто бы им активно пользовался... мах поигрались и забыли
2 часа назад в 16:19
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+43
Accelerator
А им кто-то пользуется?
54 минуты назад
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+697
jkttim
Смешная цитата про локальное соединение. Мелкомягкие всё через свои сервера пропускает.
26 минут назад
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