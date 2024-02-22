Microsoft подло и жестоко наказала тех, кто удалил её браузер

Александр


Как сообщает IT Home, пользователи Windows 10 столкнулись с крайне неожиданной проблемой. Они не могут обновить операционную систему в том случае, если ранее из неё был удалён браузер Microsoft Edge.

Патч KB5032190 успешно скачивается и начинает устанавливаться, но процесс обновления останавливается или прерывается на 98-99%, после чего сообщается об ошибке установки.

Полноценного решения этой проблемы нет. Можно воздержаться от установки патча KB5032190, но в этом случае есть риск, что компьютер станет уязвимым перед хакерскими атаками и лишится некоторых новых возможностей. Единственное, что помогает — можно скачать Edge и установить его, а затем обновить Windows. При желании Edge можно снова удалить или запретить ему открывать ссылки вместо браузера, выбранного по умолчанию.

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Комментарии

kardigan
+3570
kardigan
Это скорей недочёт, а не подлость.
Сегодня в 09:02
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+261
mr.panda
Все хакеры мира такие: «оу щит, этот парень из Тольятти не удалил edge и смог поставить последнее обновление, нам теперь его не хакнуть!»
Сегодня в 09:41
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