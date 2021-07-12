«Несмотря на то, что ценообразование Microsoft носит глобальный характер и привязано к долларам США, с октября 2018 года нам удалось сохранить стабильные цены в российских рублях вопреки изменениям в экономической ситуации в стране. После нескольких лет стабильности для наших партнёров и заказчиков, мы корректируем прайс-лист, чтобы цены на ПО и онлайн-сервисы для коммерческих клиентов соответствовали ценам, действующим в регионе Центральной и Восточной Европы, где они зафиксированы в долларах США. Microsoft объявляет о вступающих в силу с 1 октября 2021 года изменениях в рублёвом прайс-листе. Данные изменения стали результатом оценки влияния локальных цен на ПО и онлайн-сервисы, периодически проводимой Microsoft, чтобы обеспечить единообразие цен по всему региону».







Компания Microsoft объявила о предстоящем повышении цен на ПО и сервисы для российских клиентов. Ценообразование изменится осенью.Microsoft указывает, что с октября 2018 года в России были установлены фиксированные рублёвые цены на часть софтверных продуктов, и эти цены с тех пор не менялись, несмотря на ослабление рубля. С 1 октября прайс-лист для российских компаний будет скорректирован, в результате чего цены вырастут приблизительно на 15%.Microsoft указывает, что в России будут установлены такие же цены, какие действуют в странах Центральной Европы и Восточной Европы, а там они зафиксированы в долларах. Компания также подчёркивает, что рост цен не затронет ранее заключённые контракты, а по завершении действия этих контрактов российским компаниям будет предложено приобретать лицензии на ПО и облачные сервисы по новым расценкам.Для частных потребителей ничего не изменится. Цены на лицензии Windows, Office и другие продукты Microsoft останутся на прежнем уровне.