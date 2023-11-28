Microsoft показала «уродливый» свитер 2023 года. Ничего не напоминает?

Фархад
Windows XP

Компания Microsoft посвятила новый «уродливый» свитер самой популярной операционке — Windows XP, которая активно поддерживалась более 13 лет.

Настолько долгая поддержка вкупе с тотальным доминированием Microsoft на рынке персональных компьютеров помогли сделать стандартные обои XP одним из самых узнаваемых изображений на планете.

Windows XP

«Агли» свитер 2023 года возвращает нас на тот самый холм Блисс, а синяя окантовка внизу и на рукавах напоминает панель задач из Windows XP.

Стоит такой свитер $70. В продажу он поступит после 2 декабря, но купить такую вещь можно только в американском онлайн-магазине Microsoft.
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Источник:
Windows
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