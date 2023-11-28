Microsoft показала «уродливый» свитер 2023 года. Ничего не напоминает?

Компания Microsoft посвятила новый «уродливый» свитер самой популярной операционке — Windows XP, которая активно поддерживалась более 13 лет.Настолько долгая поддержка вкупе с тотальным доминированием Microsoft на рынке персональных компьютеров помогли сделать стандартные обои XP одним из самых узнаваемых изображений на планете.«Агли» свитер 2023 года возвращает нас на тот самый холм Блисс, а синяя окантовка внизу и на рукавах напоминает панель задач из Windows XP.Стоит такой свитер $70. В продажу он поступит после 2 декабря, но купить такую вещь можно только в американском онлайн-магазине Microsoft.