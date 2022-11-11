Microsoft предлагает пользователям самим чинить сломанную Windows
Артем Фунтиков —
Компания признала, что сентябрьское обновление некорректно работает в некоторых играх.
Об этом Microsoft сообщает на своем официальном сайте. Проблема, в основном, коснулась геймеров, которые отметили, что после обновления до версии 22H2, некоторые игры начали подтормаживать, а их производительность снижаться. Причиной стал баг, который включают функции отладки производительности видеокарты, не предназначенные для общедоступного использования. С чем связана активация, в компании не уточнили.
В качестве решения проблемы, Microsoft предлагает обновить до последней версии игры и все связанные с ними компоненты.
Компания заявляет, что в данный момент работает над исправлением ошибки. Список конфликтующих с Windows 11 22H2 игр неизвестен.
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