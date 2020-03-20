Microsoft выпустила новую версию своей технологии для игр, она получила название DirectX 12 Ultimate. Основная её цель улучшить объединение набора функций и возможностей buh Windows с платформой Xbox. Новый инструмент будет доступен не позднее конца этого года, также сообщается, что эту технологию на старте будет поддерживать Xbox Series X.







DX12 Ultimate не является гигантским скачком по сравнению с переходом между DirectX 11 и DirectX 12, который был выпущен в 2014 году. Обновление включает ряд программных достижений, среди которых поддержка трассировки лучей (Ray Tracing 1.1), а это значительно упростит оптимизацию игр для предстоящей серии Xbox Seris X и новейших видеокарт Nvidia и AMD. В то же время обновленный API будет также поддерживать старое оборудование ПК и Xbox без изменений.









«Когда геймеры приобретают видеокарты с логотипом DX12 Ultimate, также это касается консоли Xbox Series X, то они могут с уверенностью понимать, что их оборудование гарантированно поддержит все графические функции следующего поколения, включая DirectX Raytracing, шейдинг с переменной скоростью, сетчатые шейдеры и Sampler Feedback. Этот “знак качества” обеспечивает отличную поддержку “будущего” для игр следующего поколения», — сообщил главный разработчик Шон Харгривз в блоге Microsoft.







Для обычных пользователей всё это не означает, что многое меняется, и это не приведет к немедленным и заметным изменениям визуальной части уже существующих игр. В первую очередь новая технология будет важна для разработчиков игр следующего поколения. Проект можно будет оптимизировать с помощью DX12 Ultimate для запуска на различных устройствах Xbox, а также на картах AMD и Nvidia. Компания AMD уже объявила о поддержки новой технологии Microsoft для своей новой архитектуры RDNA 2, которая будет использована в консолях следующего поколения.





