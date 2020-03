Компания Microsoft раскрыла технические характеристики игровой консоли следующего поеоления Xbox Series X. Она также показала прирост скорости запуска игр в сравнении Xbox One X.



Игры запускаются на новой консоли намного быстрее Например, State of Decay 2 стартовала на Xbox Series X примерно на 40 секунд раньше, чем на Xbox One X.







В новой консоли Microsoft используется кастомный процессор производства AMD с 8 ядрами, каждое из которых работает с максимальной тактовой частотой 3,8 ГГц, а также кастомная видеокарта AMD RNDA 2 с производительностью 12 терафлопс, которая обеспечивается 52 вычислительными чипами, работающими с тактовой частотой 1,825 ГГц у каждого. Процессор и видеокарта собраны по 7-нанометровому техпроцессу. Объём оперативной памяти стандарта GDDR6 составляет 16 ГБ, в NVME-накопителе доступен 1 ТБ (ещё столько же можно добавить с помощью специальной карты, подключаемой к слоту на задней панели).



Производительности процессора и видеокарты достаточно для того, чтобы запускать игры с разрешением 4K и частотой обновления от 60 до 120 кадров в секунду. Консоль также будет поддерживать некоторые игры с разрешением 8K. Инженеры Microsoft сотрудничают с «Форумом HDMI» и производителями телевизоров для того, чтобы внедрить в стандарт HDMI 2.1 ряд технологий, которые позволят использовать Xbox Series X с таким разрешением. В некоторых играх (например, в Minecraft) поддерживается трассировка лучей.







Охлаждение внутренних компонентов осуществляется перегоном воздуха из нижней части корпуса вверх с помощью кулерной системы на основе 130-миллиметрового вентилятора.



16 ГБ оперативной памяти распределены между задачами: 10 ГБ отводятся на оптимизацию работы видеокарты, 3,5 ГБ — стандартная оперативная память, а 2,5 ГБ зарезервированы системой. Место в накопителе можно увеличивать, а с помощью USB-разъёмов можно подключить внешний винчестер или дисковый привод.



В Xbox Series X задействована технология, получившая название Xbox Velocity Architecture. Она ускоряет запуск игр и снижает потребление системных ресурсов, позволяя динамически подгружать нужные данные во время игрового процесса. Игры сохраняются напрямую в накопитель, что позволяет быстро возвращаться к тому месту, где была прервана игра, даже спустя недели или месяцы.







С Xbox Series X будет использоваться новый геймпад. Он оснащён разъёмом USB Type-C, питается от батареек АА и поддерживает Bluetooth Low Energy. Для съёмки игровых роликов и моментального создания скриншотов предусмотрена отдельная кнопка. Старые геймпады от Xbox предыдущих поколений тоже будут совместимы с этой консолью.



Microsoft раскроет дополнительные подробности об этой консоли в июне. Тогда же будет обнародован список игр, которые будут выпущены специально для Xbox Series X.