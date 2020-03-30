Компания Microsoft объявила, что с 21 апреля домашние подписки Office 365 получат название Microsoft 365, а также включат в себя новые функции и сервисы. Microsoft 365 — это эволюция Office 365, использующая новые возможности искусственного интеллекта (ИИ), разнообразный контент и шаблоны, а также мощь облачных вычислений для совершенствования навыков работы с текстом, презентациями и оформлением. Добавятся новые сервисы, позволяющие укреплять связи с близкими и сделать семейное и дружеское общение простым и удобным. Новые функции начнут выходить 21 апреля, а в ближайшие месяцы доступ к ним постепенно получат более 38 миллионов подписчиков Office 365.Новые решения в составе Microsoft 365, предварительная версия которых появится в ближайшие месяцы, — это новое приложение Microsoft Family Safety, разработанное, чтобы обеспечивать безопасность вашей семьи в цифровом и физическом мире, и новые возможности Microsoft Teams, позволяющие вам быть ближе к друзьям и семье и совместно работать над тем, что для вас особенно важно.Браузер Microsoft Edge выходит на новый виток развития с функциями для защиты в интернете с помощью системы проверки паролей Password Monitor и упрощением исследований с функцией Коллекции.Оставаться на связи с близкими сегодня важнее, чем когда-либо. За последнее время Skype ежедневно стали использовать 40 млн человек, что соответствует месячному росту на 70%. При этом длительность звонков внутри Skype за месяц возросла на 220%. Чтобы помочь людям созваниваться быстрее, Microsoft представила новую бесплатную функцию под названием Собрание (Meet Now), она позволяет создать видео-встречу всего в три клика — и тем, кто к ней подключается, не обязательно входить под своей учетной записью и устанавливать на свой компьютер приложение.Более 44 миллионов человек используют Microsoft Teams в работе. Microsoft Teams – центр командной работы, позволяющий общаться в чатах, совершать звонки, проводить видеоконференции и использовать другие возможности совместной работы в одном приложении. Чтобы у вас было единое приложение для взаимодействия в работе и жизни, и чтобы укрепить ваши связи с близкими людьми, Microsoft представила новые функции Microsoft Teams для частной жизни. Teams позволит оставаться на связи, создавать группы, чтобы планировать поездки с друзьями, организовать встречу соседей или составить график мероприятий книжного клуба. Можно будет объединяться в групповых чатах, проводить видеозвонки, вместе составлять списки дел и ставить задачи отдельным людям, координировать расписание, делиться фото и видео — все в едином центре. В Teams будут добавлены инструменты для хранения важной информации — например, паролей к Wi-Fi и данных аккаунтов — вы даже можете следить за обновлением геолокации близких, когда они идут домой, на работу или в школу.Новое приложение Microsoft Family Safety поможет семьям защитить своих близких, предоставляя им инструменты и аналитику для формирования полезных привычек в интернете и реальном мире. Это единственное приложение, позволяющее управлять экранным временем на ПК с Windows, устройствах Android и Xbox, а кроме того, помогающее сохранять спокойствие, когда ваших детей нет дома.С Microsoft Family Safety вы сможете делиться геолокацией и получать уведомления, когда члены семьи приходят или покидают дом, школу или работу — чтобы вы могли быть спокойны, зная, что ваши близкие там, где и должны быть.Приложение Microsoft Family Safety поможет понять, как ваши дети проводят время на Xbox, ПК с Windows 10 и телефонах Android, а также установить лимиты, чтобы сформировать полезные привычки при использовании гаджетов. Кроме того, вы сможете ограничить использование контента, не соответствующего возрасту ребенка, когда он находится в интернете.Наше исследование показывает, что примерно половина людей стремится научиться писать лучше. Сегодня мы представляем масштабное дополнение к Editor, сервису на основе ИИ, доступному на более чем 20 языках, в том числе на русском, в Word, на Outlook.com и в качестве отдельного расширения для браузеров Microsoft Edge и Google Chrome.Новая функция Перефразирование (Rewrite Suggestions) подскажет, как сделать текст более убедительным или понятным, сохранив при этом изначальный смысл. Кроме того, впервые функция Editor в Word сможет проверить текст на плагиат, помогая авторам создавать оригинальный контент и, когда это нужно, вставлять уместные цитаты прямо в документ всего одним кликом.Presenter Coach в PowerPoint поможет преодолеть страх публичных выступлений. Presenter Coach использует искусственный интеллект, чтобы определить, не слишком ли быстро вы говорите, не слишком ли часто в вашей речи появляется «Ммм» или же вы просто читаете со слайдов.Microsoft представила две новых функции в PowerPoint Presenter Coach: Определитель монотонности речи (monotone pitch) и Доработка речи. Presenter Coach слушает тон вашего голоса и в режиме реального времени предложит сделать речь эмоционально окрашенной, а также поможет с грамматикой: посоветует, как построить предложение более грамотно.Функция Конструктор в PowerPoint (PowerPoint Designer) расширяет ваши креативные возможности при этом не требуя дополнительного времени, например, с ней вы можете в один клик преобразовать текст в эффектную временную шкалу. А когда вы добавляете изображение на слайд, Конструктор автоматически генерирует несколько вариантов дизайна. Подписчики Microsoft 365 получат еще больший арсенал для проявления креативности – им станут доступны более 8 000 прекрасных изображений и 175 циклических видео из Getty Images, 300 новых шрифтов и 2 800 новых значков для создания впечатляющих и визуально привлекательных документов. Весь этот контент будет доступен также и в Word, и в Excel.Для быстрого начала работы над школьным, рабочим или семейным проектом и экономии времени подписчики Microsoft 365 получат эксклюзивный доступ к более чем 200 премиальным шаблонам в Word, Excel и PowerPoint. Шаблоны помогут создать идеальное резюме, приглашение на свадьбу, новостную рассылку, открытку в честь рождения ребенка и многое другое.Многие используют Excel для сбора и анализа информации. Поиск, отбор, обновление таких данных могут быть непростым и затратным по времени процессом. В скором времени новые типы данных станут доступны для загрузки в Excel и помогут проще отбирать и структурировать информацию: у вас будет доступ к расширенным сведениям по более чем 100 темам, таким как еда, фильмы, места, химия и даже покемоны. Экономьте время, конвертируя простой текст и цифры в типы данных, чтобы Excel предложил вам разнообразные визуальные и информационные интерактивные карты данных и изображения для лучшего представления вашей информации. Доступ к типам данных биржи и география открыт для всех в веб-версии Excel, а подписчики Microsoft 365 получат эксклюзивный доступ к более чем 100 новым типам данных на базе Wolfram Alpha.Microsoft представила новые возможности веб-версии Outlook, которые помогут управлять всеми вашими договоренностями в работе и жизни в одном календаре, отобразив вашу реальную загрузку в рабочем аккаунте, при этом сохраняя конфиденциальность информации о личных и деловых встречах.Подписка Microsoft 365 Personal (Персональный) и Microsoft 365 Family (Для Семьи) будет доступна по всему миру 21 апреля — больше возможностей по той же ценеСуществующие подписчики Office 365 начнут получать доступ к новым возможностям Office уже сегодня. Подписки Microsoft 365 Personal (Персональный) и Microsoft 365 Family (Для Семьи) будут доступны по всему миру с 21 апреля. Подписки Microsoft 365 Personal и Family сохраняют все возможности Office 365, такие как премиальные приложения Office для компьютеров, 1 TB на человека в облачном хранилище OneDrive, 60 минут звонков на мобильные и городские телефоны в Skype, расширенные средства безопасности для защиты от вредоносного ПО и фишинговых атак, техническую поддержку.