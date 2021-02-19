





Компания Microsoft представила две новые версии пакета офисных программ: Office 2021 для частных лиц и Office LTSC (Long-Term Servicing Channel) для организаций. Они выйдут позже в этом году, будут доступны на Windows и macOS и, точно так же, как Office 2019, предназначены для пользователей и компаний, которые не хотят оформлять подписку на облачный сервис Microsoft 365.К сожалению, Microsoft не раскрыла все подробности о том, какие изменения и нововведения появятся в новых версиях Office. Известно лишь о поддержке тёмной темы оформления и дополнительных инструментах для людей с ограниченными возможностями, а Excel будет поддерживать технологии Dynamic Arrays и XLOOKUP.Серьёзных изменений в интерфейсе ожидать не стоит, поскольку сейчас Microsoft в основном сфокусирована на развитии облачных офисных сервисов в рамках подписки Microsoft 365.Поддержка Office LTSC гарантируется организациям на протяжении пяти лет (вместо семи лет для более ранних корпоративных версий Office), при этом цены на Office Professional Plus, Office Standard и индивидуальные приложения для компаний увеличатся на 10%. Стоимость лицензий на Office 2021 для частных лиц и мелкого бизнеса не изменится.Выпуск тестовой версии Office LTSC состоится в апреле, а полноценный релиз запланирован на более поздний срок (какой именно, не уточняется). Office 2021 выйдет сразу в релизном варианте (когда, тоже неизвестно). Оба пакета программ будут доступны в версиях для 32- и 64-битных систем.