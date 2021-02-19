Компания Microsoft представила две новые версии пакета офисных программ: Office 2021 для частных лиц и Office LTSC (Long-Term Servicing Channel) для организаций. Они выйдут позже в этом году, будут доступны на Windows и macOS и, точно так же, как Office 2019, предназначены для пользователей и компаний, которые не хотят оформлять подписку на облачный сервис Microsoft 365.
К сожалению, Microsoft не раскрыла все подробности о том, какие изменения и нововведения появятся в новых версиях Office. Известно лишь о поддержке тёмной темы оформления и дополнительных инструментах для людей с ограниченными возможностями, а Excel будет поддерживать технологии Dynamic Arrays и XLOOKUP.
Серьёзных изменений в интерфейсе ожидать не стоит, поскольку сейчас Microsoft в основном сфокусирована на развитии облачных офисных сервисов в рамках подписки Microsoft 365.
Поддержка Office LTSC гарантируется организациям на протяжении пяти лет (вместо семи лет для более ранних корпоративных версий Office), при этом цены на Office Professional Plus, Office Standard и индивидуальные приложения для компаний увеличатся на 10%. Стоимость лицензий на Office 2021 для частных лиц и мелкого бизнеса не изменится.
Выпуск тестовой версии Office LTSC состоится в апреле, а полноценный релиз запланирован на более поздний срок (какой именно, не уточняется). Office 2021 выйдет сразу в релизном варианте (когда, тоже неизвестно). Оба пакета программ будут доступны в версиях для 32- и 64-битных систем.
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Острая необходимость в «офисе» уже отсутствует.