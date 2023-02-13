Microsoft придумала, как досадить пользователям Windows 11 со старыми компьютерами

Олег

Windows 11


Компания Microsoft нашла новый способ досадить пользователям Windows 11, которые установили систему в обход системных ограничений. Об этом пишет Neowin.

Согласно источнику, в сети участились жалобы пользователей Windows 11 на новый водяной знак, появившийся в системе. Он преследует только тех, кто устанавливал Windows 11 на неподдерживаемые официально компьютеры и ноутбуки:, обходя ограничения и предупреждения.

Теперь вместе с накопительным обновлением Windows 11 22H2 раздражающее нововведение начинает распространяться для всех пользователей. На рабочем столе появляется водяной знак, гласящий: «Системные требования не выполнены. Перейдите в Настройки, чтобы узнать больше».

К счастью, администратор компьютера может отключить это оповещение. Microsoft опубликовала руководство, которое поможет вам избавиться от назойливой надписи. 

-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Neowin
Cсылки по теме:
Как скачать обновление, если Windows перестала обновляться
Свежее обновление сломало игры в Windows
В Windows 10 и 11 появилось нововведение, которое вряд ли вам понравится. И отказаться нельзя

Рекомендации

Рекомендации

Как узнать состояние и износ аккумулятора на Android-смартфоне
Apple запускает новый тип обновлений iOS
Когда ваш смартфон Samsung получит OneUI 5.0 и Android 13? Вот полный график
Камеру Huawei Mate 50 Pro сравнили с iPhone 14 Pro и Samsung Galaxy S22 Ultra. Угадали победителя?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

AleX_another
+693
AleX_another
А кто-нибудь сможет подсказать, зачем ставить W11 на неподдерживаемое железо? Какой профит? Если W10 работает — пользоваться ей. Или W7-W8, раз апгрейд отложили. На днях приобрёл в оранжевом магазине из трёх букв связку MSI A320M PRO-VH+Процессор AMD Athlon 3000G OEM общей стоимостью 10500 рублей. Поддержка W7,8,10,11 из коробки. W11 достаточно бодро шевелится.
34 минуты назад
#