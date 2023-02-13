Microsoft придумала, как досадить пользователям Windows 11 со старыми компьютерами

Компания Microsoft нашла новый способ досадить пользователям Windows 11, которые установили систему в обход системных ограничений. Об этом пишет Neowin.
Согласно источнику, в сети участились жалобы пользователей Windows 11 на новый водяной знак, появившийся в системе. Он преследует только тех, кто устанавливал Windows 11 на неподдерживаемые официально компьютеры и ноутбуки:, обходя ограничения и предупреждения.
Теперь вместе с накопительным обновлением Windows 11 22H2 раздражающее нововведение начинает распространяться для всех пользователей. На рабочем столе появляется водяной знак, гласящий: «Системные требования не выполнены. Перейдите в Настройки, чтобы узнать больше».
К счастью, администратор компьютера может отключить это оповещение. Microsoft опубликовала руководство, которое поможет вам избавиться от назойливой надписи.