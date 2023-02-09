Свежее обновление сломало игры в Windows
Александр Кузнецов —
Компания Microsoft сообщила, что свежие патчи с небольшими обновлениями для Windows 10 и Windows 11 оказались проблемными. Они вышли во вторник и нарушают работу некоторых компьютеров.
В случае с Windows 10 речь идёт о патче KB5019959, а обновления для Windows 11 носит технические номера KB5019980 и KB5019961. Содержащийся в них код «ломает» программы, использующие DirectX и Direct3D (в основном это игры). Пользователи сталкиваются с ошибками в DLL-файлах, из-за чего программы не запускаются или аварийно вылетают через несколько минут после запуска. Проблемы наиболее отчётливо проявляют себя при использовании видеочипов Intel.
Решить проблему можно удалением свежих обновлений Windows. Microsoft предлагает альтернативное решение — установить наиболее драйвер графики Intel (версии не ниже 30.0.101.1190). В случае со старыми компьютерами и ноутбуками, драйверы для компонентов которых давно не обновлялись, это может оказаться невозможным.
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