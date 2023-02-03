В Windows 10 и 11 появилось нововведение, которое вряд ли вам понравится. И отказаться нельзя

Microsoft обновила фирменный магазин приложений для Windows. Об этом сообщает How-to-Geek.Согласно источнику, фирменный Microsoft Store — магазин приложений для Windows 10 и 11 — получил важное нововведение. Теперь разработчики софта для «винды» могут покупать там рекламу, в том числе поисковую. Это делается в рамках привлечения вендоров в магазин: Microsoft хочет, чтобы приложения размещались в Store, а не на официальных сайтах разработчиков.Среди прочего, компания теперь продает два больших места под рекламу на странице поисковой выдачи. Это значит, что при попытке найти какое-то приложение вы сначала увидите два больших баннера с рекламой, а потом уже саму выдачу. Подобная фишка есть у Apple в App Store, однако там реклама приложений не выглядит настолько навязчиво и занимает ровно столько же места, сколько и другие результаты поиска.Стоит отметить, что описанное нововведение касается как новейшей Windows 11, так и Windows 10. При этом обновление Microsoft Store происходит на стороне сервера, то есть отказаться от просмотра рекламы вы не сможете.