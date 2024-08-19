Microsoft прикрыла лазейку для опытных пользователей Windows

Александр



Компания Microsoft закрыла баг, позволявший устанавливать Windows 11 на компьютеры, формально не соответствующие минимальным требованиям. Раньше обойти проверку можно было довольно просто: достаточно было добавить параметр /product server при запуске инсталлятора.

В свежих тестовых сборках Windows 11 этот лайфхак больше не работает, поэтому пользователи потеряли возможность устанавливать эту операционную систему на старые компьютеры. Вероятно, в скором времени тот же запрет будет распространяться на релизные сборки Windows 11.

Не исключено, что энтузиасты найдут другой обходной путь, тем более, что существуют утилиты, позволяющие тонко настраивать установку Windows 11 (например, возвращают возможность создания локальной учётной записи и убирают необходимость подключаться к интернету).

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Комментарии

tellurian
+1658
tellurian
Так тогда количество установок упадёт.
Купить новый компьютер не все могут.
Видно Майкрософт решила помочь Интел из ямы выбраться? 13 и 14 серии процессоров с дефектами. Интел гарантию продлил дополнительно на два года.
Сегодня в 14:39
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ANDRAON
0
ANDRAON
Не знаю что они прикрыли, но я как сидел на win 10, так и сижу. Win 11 "жирная" по сравнению с 10-кой, уже тестировали fps.
час назад в 16:23
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