Microsoft прикрыла лазейку для опытных пользователей Windows

Компания Microsoft закрыла баг, позволявший устанавливать Windows 11 на компьютеры, формально не соответствующие минимальным требованиям. Раньше обойти проверку можно было довольно просто: достаточно было добавить параметр /product server при запуске инсталлятора.
В свежих тестовых сборках Windows 11 этот лайфхак больше не работает, поэтому пользователи потеряли возможность устанавливать эту операционную систему на старые компьютеры. Вероятно, в скором времени тот же запрет будет распространяться на релизные сборки Windows 11.
Не исключено, что энтузиасты найдут другой обходной путь, тем более, что существуют утилиты, позволяющие тонко настраивать установку Windows 11 (например, возвращают возможность создания локальной учётной записи и убирают необходимость подключаться к интернету).
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