Microsoft прикрыла лазейку, позволявшую избежать внезапной блокировки компьютера

Ещё совсем недавно у пользователей Windows-ПК была возможность установить операционную систему без выхода в интернет и входа в учётную запись Microsoft. Для этого приходилось пользоваться обходными путями, но на этой неделе они были прикрыты.
Как выяснил блогер Зак Боуден, инженеры Microsoft устранили баг, позволявший создать локальную учётную запись в процессе инсталляции Windows 11. Закончить установку ОС без подключения к сети и привязки аккаунта больше не получится.
Избежать входа в аккаунт Microsoft было довольно просто — достаточно вызвать «Диспетчер задач» сочетанием клавиш Ctrl+Alt+Del, когда инсталлятор требовал подключение к интернету, или ввести в командной строке команду OOBE\BYPASSNRO.
Компьютер с локальной учётной записью гораздо меньше зависит от прихотей Microsoft — к примеру, исчезает риск того, что компания заблокирует доступ к нему, если вдруг решит, что это необходимо для соблюдения санкционных ограничений. Известны случаи, когда Microsoft блокирует вход в компьютер, если пользователь давно не включал его — это тоже было бы невозможно с локальной учёткой. Решения проблемы пока нет, но можно надеяться, что оно не заставит себя ждать.
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