Microsoft прикрыла в Windows 11 незадокументированную и очень полезную возможность

Пользователи Windows 11 заметили
, что свежую сборку этой операционной системы нельзя установить на компьютеры с формально несовместимыми процессорами. Раньше существовал обходной способ осуществить инсталляцию.
Это изменение зафиксировано в тестовой сборке Windows 11 под номером 25905. Прежде можно было заменить в инсталляторе один файл или воспользоваться сторонним софтом для создания установочного носителя, после чего операционная система ставилась даже на очень старые компьютеры. Теперь этот способ не работает, хотя им пользовались не только обычные люди, но сотрудники Microsoft, которые привыкли к определённым моделям ноутбукам, но по долгу службы должны использовать Windows 11.
Примечательно, что сборка Windows 11 с запретом установки на старые компьютеры со временем совпала
с удалением 44 старых процессоров Intel из списка совместимых с Windows 11. Все «похороненные» чипы относятся к семейству Intel Xeon E и считаются процессорами восьмого поколения Coffee Lake. Если вы используете Windows 11 на компьютере с одним из этих чипов, то, скорее всего, сможете без проблем обновиться до Windows 11 версии 23H2, хотя чистая установка Windows 11 окажется невозможна.
Полный список процессоров, исключённых из списка поддерживаемых:
Intel® Xeon® E-2104G
Intel® Xeon® E-2124
Intel® Xeon® E-2124G
Intel® Xeon® E-2126G
Intel® Xeon® E-2134
Intel® Xeon® E-2136
Intel® Xeon® E-2144G
Intel® Xeon® E-2146G
Intel® Xeon® E-2174G
Intel® Xeon® E-2176G
Intel® Xeon® E-2176M
Intel® Xeon® E-2186G
Intel® Xeon® E-2186M
Intel® Xeon® E-2224
Intel® Xeon® E-2224G
Intel® Xeon® E-2226G
Intel® Xeon® E-2226GE
Intel® Xeon® E-2234
Intel® Xeon® E-2236
Intel® Xeon® E-2244G
Intel® Xeon® E-2246G
Intel® Xeon® E-2254ME
Intel® Xeon® E-2254ML
Intel® Xeon® E-2274G
Intel® Xeon® E-2276G
Intel® Xeon® E-2276M
Intel® Xeon® E-2276ME
Intel® Xeon® E-2276ML
Intel® Xeon® E-2278G
Intel® Xeon® E-2278GE
Intel® Xeon® E-2278GEL
Intel® Xeon® E-2286G
Intel® Xeon® E-2286M
Intel® Xeon® E-2288G
Intel® Xeon® E-2314
Intel® Xeon® E-2324G
Intel® Xeon® E-2334
Intel® Xeon® E-2336
Intel® Xeon® E-2356G
Intel® Xeon® E-2374G
Intel® Xeon® E-2378
Intel® Xeon® E-2378G
Intel® Xeon® E-2386G
Intel® Xeon® E-2388G