Microsoft приступила к блокировке сервисов в России

Александр



По данным ТАСС, компания Microsoft начала ограничивать доступ российских организаций к своим сервисам. В частности, блокировке подверглись подписки и лицензии на Power BI, Visio и Project.

Из-за санкционных ограничений со стороны США и Евросоюза компания не может оказывать платные услуги в России. Отключение корпоративных клиентов в РФ от сервисов и приложений Microsoft изначально было запланировано на март, но несколько раз откладывалось. С чем это было связано, неизвестно.

Компания Softline, один из основных партнёров Microsoft в РФ, оповестила своих клиентов о том, что начались веерные остановки подписок на некоторые корпоративные сервисы. При этом Microsoft не раскрывает подробностей о том, доступ к каким именно продуктам будет закрыт, хотя в Softline полагают, что чёрный список уже составлен и сейчас реализуется. Скорее всего, блокировка не затронет обычных пользователей. Как и прежде, им будут доступны Windows, Office и OneDrive, а также обновления для этого ПО.

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