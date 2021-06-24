Интерфейс













Microsoft Store

















Сегодня Microsoft официально представила Windows 11. Компания познакомила с основными нововведениями, пообещав сделать еще больше анонсов в ближайшее время. В этой заметке мы собрали скриншоты с новым дизайном операционной системы.Предыдущие утечки подтвердились, Windows 11 получила обновленный дизайн. Интерфейс за счет плавных анимаций и прозрачных переходов стал в целом легче и появилось ощущение пространства. Кнопка меню «Пуск» расположена по центру.Все окна теперь с закругленными краями. Это решение производит дружелюбный пользователю эффект. Казалось бы мелочь, а смотрится намного приятнее по сравнению с острыми краями и монотонной плоскостью десятки.Отдельно хочется отметить панель с виджетами. По задумке Microsoft, она также будет собирать и подтягивать обновления с развлекательных и информационных каналов.Меню «Пуск» сместилось в центр. Постоянным пользователям Windows поначалу придется привыкнуть. Тем не менее это хорошее изменение с точки зрения эргономики, потому что теперь всё самое необходимое размещено на уровне взгляда. Это нововведение оценят владельцы широкоформатных мониторов.Microsoft перерисовала значки и иконки, которые теперь как будто парят над панелью задач. В целом показанное на презентации производит впечатление законченного продукта с единым дизайн-кодом. Хочется надеяться, что компания к финальному релизу подчистит все хвосты старых операционок.В Windows 11 компания полностью переработала магазин Microsoft Store. Появилась возможность запуска Android-приложений. Мы видим, что Apple и Microsoft пошли по пути максимальной унификации платформ. Это довольно интересное и удобное решение в том плане, что оно обеспечивает бесшовный переход между десктопами и мобильными устройствами. Другими словами, работая за ПК пользователю не потребуется отвлекаться на свой смартфон, поскольку всего любимые приложения уже под рукой.Windows очень не хватает единого магазина, позволяющего устанавливать весь необходимый софт из одного проверенного места. Впрочем, от этой проблемы также страдает и macOS.Внешний вид Windows 11 после официального анонса впечатляет. Остается дождаться финальной версии, чтобы оценить допиленный продукт. А пока продолжаем ждать новостей по всем нововведениям крупного обновления операционной системы Microsoft.