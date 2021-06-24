Windows 11

Интегрированный магазин приложений в Windows никогда не пользовался большим успехом, но Microsoft не оставляет попытки сделать его популярным, и в этом компании должна помочь поддержка Android.

Microsoft удалось привлечь к своему магазину несколько крупных партнёров, включая компанию Adobe, которая разместила в нём набор Creative Cloud. Все доходы, полученные от продажи приложений и контента внутри них, разработчики оставляют себе. Microsoft, в отличие от Apple и Google, не берёт себе комиссионные отчисления.
В магазине Microsoft сохранится прежняя структура, хотя интерфейс был заметно переделан. Отдельный раздел отдан контенту из стриминговых сервисов, вроде Disney+ (но неизвестно, будет ли этот контент доступен за пределами США в силу лицензионных ограничений). Также появился раздел с Android-приложениями, портированными в Windows 11  из Amazon App Store с помощью инструмента Intel Bridge.

Будем надеяться, что ожидания Microsoft оправдаются, и разработчики будут заинтересованы в дистрибуции своих приложений через магазин, встроенный в Windows 11. Дело ведь вовсе не в визуальной составляющей, а в востребованности этих приложений среди пользователей.


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