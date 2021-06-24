Интегрированный магазин приложений в Windows никогда не пользовался большим успехом, но Microsoft не оставляет попытки сделать его популярным, и в этом компании должна помочь поддержка Android.
Microsoft удалось привлечь к своему магазину несколько крупных партнёров, включая компанию Adobe, которая разместила в нём набор Creative Cloud. Все доходы, полученные от продажи приложений и контента внутри них, разработчики оставляют себе. Microsoft, в отличие от Apple и Google, не берёт себе комиссионные отчисления.
Будем надеяться, что ожидания Microsoft оправдаются, и разработчики будут заинтересованы в дистрибуции своих приложений через магазин, встроенный в Windows 11. Дело ведь вовсе не в визуальной составляющей, а в востребованности этих приложений среди пользователей.
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