Windows 11

Компания Microsoft представила новую операционную систему Windows 11. Подтвердились почти все нововведения, о которых мы узнали из утечки ранней тестовой сборки.

В Windows 11 реализован новый интерфейс и множество новых возможностей:
  • Значки в панели задач расположены по центру
  • Новое меню «Пуск» с доступом к закреплённым приложениям, всем установленным приложениям и файлам для быстрого перехода
  • Виджеты с погодой и новостями в панели задач
  • Много новых настроек в «Параметрах»
  • Улучшенная поддержка нескольких мониторов — система запоминает расположение окон приложений на них
  • Усовершенствованный поиск с возможностью находить информацию как локально, так и в интернете
  • Переделанные встроенные приложения, включая Paint
  • Обновлённый магазин приложений, с интеграцией нескольких стриминговых сервисов
  • Возможность располагать окна на экране по заданному шаблону
  • Возможность объединять несколько приложений в одну группу с запоминанием их расположения на экране
  • В браузере Edge появилась опция, позволяющая располагать вкладки горизонтально или вертикально
  • Возможность создания и настройки нескольких рабочих столов (например, один для работы, второй для развлечений)
  • В панель задач интегрирован доступ к сервису Teams, в том числе голосовым звонкам и видеовызовам
  • Поддержка запуска Android-приложений через магазин Amazon
  • Добавлена поддержка DirectStorage API для загрузки контента напрямую в видеокарту минуя процессор и ускорения игр
  • Интегрирован облачный игровой сервис xCloud и подписка Game Pass в приложении Xbox
  • Добавлена поддержка Auto HDR в нескольких тысячах видеоигр с DirectX 11 и DirectX 12
  • Добавлена поддержка DirectStorage для накопителей NVMe, ускоряющая запуск и работу игр
По словам Microsoft, обновления теперь могут устанавливаться в фоновом режиме и занимают на 40% меньше места. Windows 11 может автоматически адаптировать интерфейс под разные типы устройств (например, ноутбуки и планшеты) и менять положение элементов в зависимости от ориентации экрана. Добавлена поддержка жестов, улучшена работа виртуальной клавиатуры и голосового ввода.

Релиз Windows 11 состоится осенью. Обновление будет бесплатным для обладателей лицензионных версий Windows 10.


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