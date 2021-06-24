Компания Microsoft представила новую операционную систему Windows 11. Подтвердились почти все нововведения, о которых мы узнали из утечки ранней тестовой сборки.
В Windows 11 реализован новый интерфейс и множество новых возможностей:
- Значки в панели задач расположены по центру
- Новое меню «Пуск» с доступом к закреплённым приложениям, всем установленным приложениям и файлам для быстрого перехода
- Виджеты с погодой и новостями в панели задач
- Много новых настроек в «Параметрах»
- Улучшенная поддержка нескольких мониторов — система запоминает расположение окон приложений на них
- Усовершенствованный поиск с возможностью находить информацию как локально, так и в интернете
- Переделанные встроенные приложения, включая Paint
- Обновлённый магазин приложений, с интеграцией нескольких стриминговых сервисов
- Возможность располагать окна на экране по заданному шаблону
- Возможность объединять несколько приложений в одну группу с запоминанием их расположения на экране
- В браузере Edge появилась опция, позволяющая располагать вкладки горизонтально или вертикально
- Возможность создания и настройки нескольких рабочих столов (например, один для работы, второй для развлечений)
- В панель задач интегрирован доступ к сервису Teams, в том числе голосовым звонкам и видеовызовам
- Поддержка запуска Android-приложений через магазин Amazon
- Добавлена поддержка DirectStorage API для загрузки контента напрямую в видеокарту минуя процессор и ускорения игр
- Интегрирован облачный игровой сервис xCloud и подписка Game Pass в приложении Xbox
- Добавлена поддержка Auto HDR в нескольких тысячах видеоигр с DirectX 11 и DirectX 12
- Добавлена поддержка DirectStorage для накопителей NVMe, ускоряющая запуск и работу игр
Релиз Windows 11 состоится осенью. Обновление будет бесплатным для обладателей лицензионных версий Windows 10.
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