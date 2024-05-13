Microsoft разрешила обновлять Windows и Office в России

Фархад
Windows

Компания Microsoft вернула возможность установки обновлений ОС Windows и пакета Office для пользователей из России, хотя они были недоступны с 2022 года. Кроме того, корпорация не стала отключать корпоративный сегмент, а изначально должна была закрыть доступ ещё 20 марта. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов ассоциации «Руссофт».

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Издание отмечает, что все обновления ПО доступны в России без использования стороннего софта. Интересно, что доступ к обновлениям Windows и Office, а также к облачным решениям, сохранился у частных пользователей и у IT-компаний. Скачать все нужные обновления можно в настройках Windows или в центре загрузок на сайте Microsoft.

По данным источника «Известий», крупнейший в мире разработчик софта изо всех сил пытается остаться на российском рынке по двум причинам: высокий источник дохода и возможные репутационные потери в случае отключения серверов.
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Источник:
Известия
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Комментарии

S.T.A.L.K.E.R.
+677
S.T.A.L.K.E.R.
Ждем извинений на камеру 😁😁😁
час назад в 12:41
#
Hello!
+708
Hello!
У меня винда и так обновлялась. Или это другое?
час назад в 12:44
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