Microsoft разрешила обновлять Windows и Office в России

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Компания Microsoft вернула возможность установки обновлений ОС Windows и пакета Office для пользователей из России, хотя они были недоступны с 2022 года. Кроме того, корпорация не стала отключать корпоративный сегмент, а изначально должна была закрыть доступ ещё 20 марта. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов ассоциации «Руссофт».Издание отмечает, что все обновления ПО доступны в России без использования стороннего софта. Интересно, что доступ к обновлениям Windows и Office, а также к облачным решениям, сохранился у частных пользователей и у IT-компаний. Скачать все нужные обновления можно в настройках Windows или в центре загрузок на сайте Microsoft.По данным источника «Известий», крупнейший в мире разработчик софта изо всех сил пытается остаться на российском рынке по двум причинам: высокий источник дохода и возможные репутационные потери в случае отключения серверов.