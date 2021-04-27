Компания Microsoft выпустила два новых патча для Windows 10 — они носят технические номера KB5001330 и KB5000842. Эти патчи увеличивают производительность игр и устраняют подтормаживание.
Игры в Windows 10 были замедлены предыдущими патчами, которые вышли около недели назад. Компания NVIDIA даже попросила геймеров удалить эти обновления для комфортной игры. Патчи оказались проблемными: помимо замедления в играх, пользователи жаловались на пропажу папок «Мои документы» и «Изображения», а некоторые компьютеры аварийно перезапускались или переставали загружаться, выдавая синий экран смерти.
По словам Microsoft, проблемы, вызывавшие замедление в играх, затронули лишь небольшую часть пользователей — по большей части лишь тех, кто запускает их в полноэкранном режиме сразу на двух мониторах. Свежие патчи обнаруживают проблемное обновление и удаляют его. Пользователи, которые не устанавливали то обновление или удалили его, не заметят никаких изменений, игры у них будут работать с той же плавностью и скоростью, что и раньше.
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