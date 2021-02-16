Office

Компания Microsoft обновила приложение Office для платформ Apple. Ранее оно поддерживало только Android и iOS, а теперь получило совместимость с iPad и возможностями, которые доступны на этих планшетах.

Office — это объединённое и унифицированное приложение для работы с файлами Word, Excel и PowerPoint. Компания также продолжает поддерживать и развивать отдельные офисные приложения, которые можно устанавливать и использовать независимо друг от друга.

На адаптацию объединённого приложения Office для планшетов Apple у Microsoft ушло около двух лет. Оно поддерживает многооконный режим с перетаскиванием файлов и их компонентов из одной офисной программы в другую. Также есть поддержка трекпада и физической клавиатуры, можно создавать, просматривать и редактировать файлы в различных форматах, включая PDF, преобразовывать изображение в текст, добавлять в документы электронную подпись и многое другое.

Приложение Office бесплатное, но для доступа к некоторым возможностям (например, для совместной работы над документами в онлайне) требуется оформить подписку Microsoft 365.

Скачать для iPad



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

The Verge The Verge

Ссылки по теме:

Apple создала iPhone без «чёлки», но не спешит его выпускать Apple создала iPhone без «чёлки», но не спешит его выпускать

Apple и MediaTek будут сотрудничать Apple и MediaTek будут сотрудничать

«Связка ключей» iCloud теперь доступна для пользователей Chrome «Связка ключей» iCloud теперь доступна для пользователей Chrome