



Компания Microsoft обновила приложение Office для платформ Apple. Ранее оно поддерживало только Android и iOS, а теперь получило совместимость с iPad и возможностями, которые доступны на этих планшетах.



Office — это объединённое и унифицированное приложение для работы с файлами Word, Excel и PowerPoint. Компания также продолжает поддерживать и развивать отдельные офисные приложения, которые можно устанавливать и использовать независимо друг от друга.



На адаптацию объединённого приложения Office для планшетов Apple у Microsoft ушло около двух лет. Оно поддерживает многооконный режим с перетаскиванием файлов и их компонентов из одной офисной программы в другую. Также есть поддержка трекпада и физической клавиатуры, можно создавать, просматривать и редактировать файлы в различных форматах, включая PDF, преобразовывать изображение в текст, добавлять в документы электронную подпись и многое другое.



Приложение Office бесплатное, но для доступа к некоторым возможностям (например, для совместной работы над документами в онлайне) требуется оформить подписку Microsoft 365.







