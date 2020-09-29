Microsoft сегодня официально объявила о запуске российской версии Xbox Wire — главного новостного блога по игровому подразделению компании. В честь этого события опубликовали коротенькое видео, в котором игроков знакомят с командой издания.



В конце ролика глава Xbox Фил Спенсер поприветствовал геймеров на русском языке. Издание планирует публикацию различных материалов, среди которых новости из жизни Xbox, регулярные обновления каталога Xbox Game Pass и анонсы бесплатных игр для подписчиков Xbox Live Gold. Помимо этого, читателей ждут интересные игровые подборки от российских авторов и приглашённых гостей, эксклюзивные материалы и многое другое.

На сайте будет представлено 5 основных разделов:
  • Консоли — всё о консолях текущего и нового игрового поколения, а также о новых бандлах и аксессуарах.
  • Игры — рецензии на новые тайтлы, дневники разработчиков, интервью и всё самое интересное из мира геймдева.
  • Xbox Game Pass — обновления каталога Xbox Game Pass для ПК и консолей, включающие новые игры, Бонусы и актуальные игровые дополнения.
  • События — репортажи с локальных мероприятий, а также онлайн-презентаций, проводимых командой Xbox Россия.
  • Windows 10 — последние новости о новых возможностях, доступных игрокам на ПК под управлением Windows 10, включая Xbox Game Pass для ПК.
Одновременно с запуском русскоязычного сайта Xbox Wire был открыт официальный Telegram-канал, куда будут публиковаться самые свежие новости. Таким образом Xbox стал еще ближе для геймеров из России.


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