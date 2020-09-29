Microsoft сегодня официально объявила о запуске российской версии Xbox Wire — главного новостного блога по игровому подразделению компании. В честь этого события опубликовали коротенькое видео, в котором игроков знакомят с командой издания.
В конце ролика глава Xbox Фил Спенсер поприветствовал геймеров на русском языке. Издание планирует публикацию различных материалов, среди которых новости из жизни Xbox, регулярные обновления каталога Xbox Game Pass и анонсы бесплатных игр для подписчиков Xbox Live Gold. Помимо этого, читателей ждут интересные игровые подборки от российских авторов и приглашённых гостей, эксклюзивные материалы и многое другое.
На сайте будет представлено 5 основных разделов:
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В конце ролика глава Xbox Фил Спенсер поприветствовал геймеров на русском языке. Издание планирует публикацию различных материалов, среди которых новости из жизни Xbox, регулярные обновления каталога Xbox Game Pass и анонсы бесплатных игр для подписчиков Xbox Live Gold. Помимо этого, читателей ждут интересные игровые подборки от российских авторов и приглашённых гостей, эксклюзивные материалы и многое другое.
На сайте будет представлено 5 основных разделов:
- Консоли — всё о консолях текущего и нового игрового поколения, а также о новых бандлах и аксессуарах.
- Игры — рецензии на новые тайтлы, дневники разработчиков, интервью и всё самое интересное из мира геймдева.
- Xbox Game Pass — обновления каталога Xbox Game Pass для ПК и консолей, включающие новые игры, Бонусы и актуальные игровые дополнения.
- События — репортажи с локальных мероприятий, а также онлайн-презентаций, проводимых командой Xbox Россия.
- Windows 10 — последние новости о новых возможностях, доступных игрокам на ПК под управлением Windows 10, включая Xbox Game Pass для ПК.
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