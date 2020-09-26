Компания Microsoft выпустила на iOS и iPadOS обновлённую версию приложения Xbox. Точно так же, как в случае с Android, теперь оно поддерживает локальный стриминг игр с приставки Xbox на мобильное устройство.
Стриминг к консоли в настоящее время поддерживается в бета-версии приложения Xbox для iOS и iPadOS. Установить его чуть сложнее, чем на Android (там можно сделать это через Play Маркет). Требуется присоединиться к программе тестирования TestFlight, причём количество бета-тестеров ограничено (и лимиты устанавливает Apple, а не Microsoft). В настоящее время набор уже закрыт, и будет ли он расширен — неизвестно.
Приложение Xbox работает на iPhone и iPad с iOS 8 и более свежими версиями операционной системы. Возможен только стриминг ранее приобретённых игр, и необходимо запускать их на своей консоли — на смартфон или планшет передаётся лишь изображение, с которым можно интерактивно взаимодействовать. Желательна быстрая связь по Wi-Fi между устройствами для уменьшения задержек. Подписка Xbox Game Pass не требуется.
У Microsoft также есть игровой сервис xCloud, позволяющий запускать облачный стриминг игр. Он работает с подпиской Xbox Game Pass, но недоступен на iPhone и iPad из-за ограничений, установленных Apple. Недавно эти ограничения были ослаблены, и теперь разработчики могут публиковать в App Store собственные каталоги игр от различных издателей, в том числе с возможностью запуска игр из облака, однако Microsoft не спешит воспользоваться возможностью выложить в магазин Apple приложение xCloud.
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