Microsoft запустила «второй круг» блокировок россиянам

Артем
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Появились сообщения об отказе сервисов Office 365, Microsoft 365 и Teams. 

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию IT-компании Softline. По словам источника, к ним начали поступать жалобы на отключение облачных сервисов со стороны клиентов. Статус подписок в консоли администратора сменился на неактивный. Проблема затронула сервисы Office 365, Microsoft 365, Teams и Enterprise Mobility + Security.

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Ранее Microsoft, будучи партнером ГК Softline, предупреждали о грядущих ограничительных мерах со стороны корпорации. Новая волна блокировок была намечена на 2 сентября 2024 года.

В середине мая корпорация начала ограничивать доступ к решениям Visio Online, Project Online и Power BI. Имелись в виду подписки корпоративных клиентов — продукты российских физлиц отключать не планируется.
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Источник:
ТАСС
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Комментарии

tellurian
+1741
tellurian
Деньги возвращать будет?
Сегодня в 12:09
#
+44
Ovolf tellurian
На репарации пойдут.
час назад в 14:32
#

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