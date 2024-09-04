Microsoft запустила «второй круг» блокировок россиянам

Появились сообщения об отказе сервисов Office 365, Microsoft 365 и Teams.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию IT-компании Softline. По словам источника, к ним начали поступать жалобы на отключение облачных сервисов со стороны клиентов. Статус подписок в консоли администратора сменился на неактивный. Проблема затронула сервисы Office 365, Microsoft 365, Teams и Enterprise Mobility + Security.
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Ранее Microsoft, будучи партнером ГК Softline, предупреждали о грядущих ограничительных мерах со стороны корпорации. Новая волна блокировок была намечена на 2 сентября 2024 года.
В середине мая корпорация начала ограничивать доступ к решениям Visio Online, Project Online и Power BI. Имелись в виду подписки корпоративных клиентов — продукты российских физлиц отключать не планируется.