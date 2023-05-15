Microsoft заставит пользователей обновиться до Windows 10

«Центр обновления Windows автоматически инициирует обновление функций для потребительских устройств с Windows 10 и бизнес-устройств в течение нескольких месяцев после окончания обслуживания. Это обеспечивает поддержку вашего устройства для получения ежемесячных обновлений, которые имеют решающее значение для безопасности и работоспособности экосистемы. Вы сможете самостоятельно выбрать удобное время для перезагрузки устройства и завершения обновления».

13 июня заканчивается срок обслуживания сборки Windows 10 21H2. Система автоматически обновится, чтобы дальше получать патчи безопасности.Microsoft напомнила о дате окончания поддержки Windows 10 версии 21H2. Сборка выпущена 16 ноября 2021 году, и её обслуживание заканчивается 13 июня. Это означает, что Windows 10 21H2 больше не будет модернизироваться или получать регулярные критические обновления безопасности. Это означает, что устройства и данные пользователей устаревших систем будут более уязвимы для киберпреступников.Даже если пользователь забудет или не захочет устанавливать апдейт, Microsoft сделает это самостоятельно, обновив Windows 10 с версии 21H2 до 22H2.Ожидается, что поддержка Windows 10 22H2 продлится до октября 2025 года. Компания также напомнила пользователям об обновлении до Windows 11, если система соответствует требованиям устройства.