Microsoft заставит пользователей обновиться до Windows 10

Артем
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13 июня заканчивается срок обслуживания сборки Windows 10 21H2. Система автоматически обновится, чтобы дальше получать патчи безопасности.

Microsoft напомнила о дате окончания поддержки Windows 10 версии 21H2. Сборка выпущена 16 ноября 2021 году, и её обслуживание заканчивается 13 июня. Это означает, что Windows 10 21H2 больше не будет модернизироваться или получать регулярные критические обновления безопасности. Это означает, что устройства и данные пользователей устаревших систем будут более уязвимы для киберпреступников.
Даже если пользователь забудет или не захочет устанавливать апдейт, Microsoft сделает это самостоятельно, обновив Windows 10 с версии 21H2 до 22H2.

Из сообщения Microsoft:

«Центр обновления Windows автоматически инициирует обновление функций для потребительских устройств с Windows 10 и бизнес-устройств в течение нескольких месяцев после окончания обслуживания. Это обеспечивает поддержку вашего устройства для получения ежемесячных обновлений, которые имеют решающее значение для безопасности и работоспособности экосистемы. Вы сможете самостоятельно выбрать удобное время для перезагрузки устройства и завершения обновления».

Ожидается, что поддержка Windows 10 22H2 продлится до октября 2025 года. Компания также напомнила пользователям об обновлении до Windows 11, если система соответствует требованиям устройства.
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Источник:
Neowin
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Комментарии

+60
Bagsya
"обновив Windows 10 с версии 21H2 до 21H2." — А что, так можно было?
Сегодня в 09:04
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Артём Какурин
+53
Артём Какурин
О чем статья вообще!? Обновись на то что уже и так есть?
Сегодня в 09:39
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+5
OnVoG
Я ваще не понимаю. Я сижу на виндоус 10. И виндоус 10 сама обновится до виндоус 10? Что за наркомания?
Сегодня в 11:56
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