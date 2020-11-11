По данным ZDNet, в скором времени компания Microsoft сделает обязательным переход с Windows 10 версии 1903 на версию 1909. Устаревшая сборка перестанет поддерживаться и получать обновления, из-за чего она будет работать со значительными ограничениями.
Переход с 1903 на 1909 будет принудительным, отказаться от него не получится. Компьютер сам скачает обновление и установит его во время очередной перезагрузки.
Windows 10 версии 1903 была выпущена в мае 2019 года. Срок жизни этой сборки подойдёт к концу в декабре 2020 года, тогда же выйдет последнее накопительное обновление для неё. Windows 10 версии 1909 вышла в ноябре, а самая свежая на данный момент сборка носит номер 20H2 — она вышла несколько недель назад.
В мае 2021 года Microsoft будет принудительно переводить компьютеры пользователей Windows 10 с версии 1909 на 2004, вышедшую в мае 2020 года. Точно так же для устаревшей сборки перестанут выпускаться накопительные обновления и небольшие патчи, в том числе закрывающие уязвимости.
Как видно, Microsoft не заставляет пользователей переходить на самые свежие сборки Windows 10, вместо этого предоставляет им возможность устанавливать проверенные временем версии. Тем не менее компания планомерно вытесняет устаревшее ПО более новым и безопасным.
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«Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 10, которое автоматически устанавливает новую версию фирменного браузера Edge на основе движка Chromium. Пользователи обнаружили, что этот апдейт приводит к замедлению ПК и другим проблемам.»
Да и необязательно быть подопытным и сразу ставить апгрейды
Я не фанат винды, если шо
МакОс невероятно удобная и красивая система, но проделки эпл порой очень сильно отталкивают
установлена windows ltsc 1809 и всё круто.
шустро работает, без глюков, без принудительных переходов на новое.