





24 июня Microsoft проведёт презентацию, на которой должна будет рассказать о дальнейшем развитии своей операционной системы Windows. По мнению инсайдеров и аналитиков, компания анонсирует на этом мероприятии выпуск Windows 11.Самая главная улика, свидетельствующая о предстоящем анонсе Windows 11 — тизер, опубликованный на сайте Microsoft. Здесь мы видим привычное окно, которое используется в логотипах и обоях Windows, но тень от рамы не образует крестовину (как должно быть по логике и законам физики), вместо этого отчётливо высвечивается число 11.Windows 10 была выпущена летом 2015 года, и с тех пор Microsoft не наращивала нумерацию операционной системы, по крайней мере, в её названии. Компания выпускает обновления ОС дважды в год (весной и осенью), но в последние годы они становятся всё мельче. Параллельно с Windows 10 компания Microsoft разрабатывала Windows 10X для устройств нового поколения (в том числе гибридов с двумя экранами), но эта разработка была закрыта. Можно ожидать, что часть возможностей Windows 10X перейдёт в Windows 11, если Microsoft действительно планирует выпустить совершенно новую операционную систему.Презентация Microsoft будет проходить 24 июня с 11 утра по местному североамериканскому восточному времени (с 18 часов по Москве).