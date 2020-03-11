Глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев сообщил, что ведомство не поддержит рост тарифов на мобильную связь на фоне падения курса рубля. Он будет изучать ситуацию в случае если операторы обоснуют повышение цен.





«Мы будем это всячески не поддерживать. Понятно, что доходы населения не увеличились в данном случае», — заявил министр, находясь на конференции TAdviser IT Government Day 2020.



«Они (операторы), наверное, могут это обосновать, если это будет носить долгосрочный эффект, если это будет заметное увеличение, если у них большой capex (капзатраты), который они вкладывают в модернизацию сети... Будем разбираться», — добавил Шадаев.



Напомним, на момент публикации курс доллара составил 71,86 рублей. Такое падение российской валюты произошло на фоне срыва договора ОПЕК+ по снижению добычи нефти.





