Глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев сообщил, что ведомство не поддержит рост тарифов на мобильную связь на фоне падения курса рубля. Он будет изучать ситуацию в случае если операторы обоснуют повышение цен.
«Мы будем это всячески не поддерживать. Понятно, что доходы населения не увеличились в данном случае», — заявил министр, находясь на конференции TAdviser IT Government Day 2020.
«Они (операторы), наверное, могут это обосновать, если это будет носить долгосрочный эффект, если это будет заметное увеличение, если у них большой capex (капзатраты), который они вкладывают в модернизацию сети... Будем разбираться», — добавил Шадаев.
Напомним, на момент публикации курс доллара составил 71,86 рублей. Такое падение российской валюты произошло на фоне срыва договора ОПЕК+ по снижению добычи нефти.
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