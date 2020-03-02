По инициативе президента РФ Владимира Путина в России должен появиться список сайтов, доступ к которым должен быть обеспечен провайдерами без тарификации и даже при минусовом балансе. Изначально планировалось, что список необходимо подготовить к апрелю 2020 года, а с июля операторам должны были начать выплачивать возмещения их расходов на этот проект.
По данным «Коммерсанта», Минкомсвязи не успевает вовремя согласовать со всеми заинтересованными ведомствами перечень сайтов с бесплатным доступом. Кроме того, проект раскритиковали ФАС и Минфин.
ФАС указывает, что существующее законодательство не может ограничивать операторов в приостановке оказания любых услуг в случае неоплаты. Списка коммерческих социально-значимых сервисов пока не существует, а это значит, что операторы не смогут получать от государства возмещение за обеспечение бесплатного доступа к ним.
По мнению Минфина, реализация проекта увеличит нагрузку на бюджет, одновременно с этим снизив налоговые поступления от операторов, поскольку их доходы снизятся.
Комиссия по связи и ИТ Российского союза промышленников и предпринимателей предложила компромиссное решение — позволить операторам предоставлять бесплатный доступ к социально значимым ресурсам только при положительном балансе на счёте, определив лимит трафика и скорость доступа. Операторы, опрошенные «Коммерсантом» утверждают, что смогут предоставить бесплатный доступ к сайтам только после того, как в законодательство будут внесены все необходимые изменения.
Ранее Минкомсвязи составило список сервисов, доступ к которым могут сделать бесплатным. Такие ресурсы были разделены на четыре категории:
- Государственные: портал госуслуг, сайты министерств и ведомств, сайты региональных и местных органов власти.
- Социальные сети: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «В кругу друзей», «Мир тесен», «Фотострана», «Дневник».
- Почтовые сервисы: «Яндекс», mail.ru, km.ru.
- Другие значимые ресурсы.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Источник: