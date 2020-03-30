Минпромторг РФ предлагает ввести мораторий на рассмотрение всех мер по дополнительному регулированию потребительского рынка. В частности это затрагивает предустановку российского ПО. Об этом сообщается в письме главы ведомства Дениса Мантурова.
На данный момент предполагается, что с 1 июля 2020 года начнут предустанавливаться браузеры, картографические и навигационные сервисы. С 1 июля 2021 года - приложения для оплаты товаров, работ и услуг, мессенджеры, социальные сети и почтовые сервисы. В июле 2022 года обязательными к предустановке могут быть программы по обеспечению аудиовизуального сервиса, а также приложения для бесплатного доступа к просмотру общероссийских телеканалов или радиоканалов.
Напомним, ранее крупнейшие производители, среди которых Samsung, Huawei, Asus и Vivo, сообщили о готовности к предустановке отечественных приложений. ФАС расширила список необходимого ПО, добавив туда голосовых помощников.
На данный момент предполагается, что с 1 июля 2020 года начнут предустанавливаться браузеры, картографические и навигационные сервисы. С 1 июля 2021 года - приложения для оплаты товаров, работ и услуг, мессенджеры, социальные сети и почтовые сервисы. В июле 2022 года обязательными к предустановке могут быть программы по обеспечению аудиовизуального сервиса, а также приложения для бесплатного доступа к просмотру общероссийских телеканалов или радиоканалов.
Напомним, ранее крупнейшие производители, среди которых Samsung, Huawei, Asus и Vivo, сообщили о готовности к предустановке отечественных приложений. ФАС расширила список необходимого ПО, добавив туда голосовых помощников.
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