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Министерство цифрового развития РФ предложит правительству ослабить контроль за операторами связи и предоставить им больше свободы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в ведомстве.

Согласно новому документу, Минцифры РФ хочет попросить у правительства уменьшить количество обязательств, лежащих на российских операторах связи. В частности, оно предлагает:
  • На год приостановить исполнение операторами «закона Яровой» в плане увеличения объема сохраняемого трафика, а также хранения видеотрафика;
  • Разрешить операторам повышать тарифы на связь с учетом общего роста потребительских цен и «не использовать институт коллективного доминирования при анализе нарушений в установке тарифов»;
  • Отложить задачи по расширению и улучшению 4G-покрытия отделенных поселков, междугородних дорог и федеральных трасс «до нормализации ситуации с поставками оборудования»;
  • Обеспечить возможность совместного использования инфраструктуры сетей сразу всеми операторами.
По поводу «института коллективного доминирования» стоит пояснить следующее: на данный момент ФАС считает операторов «коллективными монополистами», поэтому когда кто-то из них повышает цены, власти препятствуют этому.

Очевидно, что принятие этих предложений приведет к быстрому росту цен на связь у мобильных операторов, а также, возможно, и у провайдеров оптоволоконного интернета. С другой стороны, меры направлены на поддержание жизнеспособности операторов связи, которые пострадали из-за санкционных ограничений. 



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Источник:

РБК РБК

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