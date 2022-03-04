Дмитрий Рогозин публично и, не стесняясь в выражениях, раскритиковал действия Илона Маска, на что тот не замедлил ответить. Этот диалог появился в Twitter.
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин решил снова публично раскритиковать Илона Маска. Предметом «бомбежа» чиновника стал тот факт, что Маск предоставил Украине оборудование для своего спутникового интернета Starlink.
«Вот это мурло, что называется, открывшееся, о котором я говорил. Но наши «маскофилы» говорили: «Это светоч мировой космонавтики»... Этот светоч — вот вам, пожалуйста, принял сторону», — возмущается Рогозин
Илон Маск не замедлил ответить в присущем ему обтекаемом и ироничном стиле. Он написал Дмитрию, что у украинских пользователей возникли сложности с использованием их обычного гражданского интернета — «возможно, из-за плохой погоды» — поэтому SpaceX решила помочь населению тем, что было компании по силам.
Ранее между Илоном и Рогозиным уже возникали перепалки — вот одна из них.
Ранее между Илоном и Рогозиным уже возникали перепалки — вот одна из них.
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1 место: Китай — 39 запусков (38 успешных);
2 место: США — 31 запуск (все успешные);
3 место: Россия — 20 запусков (16 успешных).
РФ на последнем месте.
Предвосхищая вашу претензию, что это «западная» пропаганда, сообщаю источник: Национальный космический центр Республики Казахстан (ближайший союзник России если что, общий Байконур, www.gharysh.kz).
Давайте стараться быть объективными.