Apple опубликовала обновление для своего фирменного браузера Safari версии Technology Preview 141. Об этом сообщает зарубежный профильный ресурс MacRumors.
В новой сборке под номером 141 Apple проработала стабильность Safari — ошибки, найденные в последней релизной сборке, были устранены. Кроме того, в новой версии есть улучшения в работе CSS, смарт-форм на сайтах, обработки веб-платежей, Web API, JavaScript, а также приватности и безопасности контента в интернете. Safari Technology Preview 141 основан на бета-версии Safari 15.4, которая готовится вместе с будущей сборкой macOS Monterey 12.3.
Safari Technology Preview является «экспериментальной» версией «яблочного» браузера для macOS. В этом приложении Apple тестирует и отрабатывает новые фишки и исправления, которые позже попадают в релизную версию. Установка Safari Technology Preview доступна всем желающим: эта сборка не заменяет релизную версию, а встает рядом с ней; при этом Technology Preview «подтягивает» все настройки и закладки из основного Safari, благодаря чему вы можете без проблем пользоваться как одним, так и другим.
Ранее мы рассказали, что Apple собирается выпустить линейку iPhone 13 в новом цвете. Кроме того, GitHub наконец обозначил свою позицию в отношении антироссийских санкций — это очень хорошая новость.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: