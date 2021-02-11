Проект документа вводит требования к локализации производителей программного обеспечения. Технические средства, необходимые для выпуска, использования, обслуживания продуктов, а также исходный текст и объектный код должны располагаться на территории Российской Федерации. При этом продукт должен свободно продаваться на всей территории страны. Исключением является программное обеспечение, разработанное для внутреннего использования органами власти, государственными и коммерческими компаниями.

«С конца 2020 года резко вырос поток заявок желающих попасть в реестр отечественного ПО. Минцифры явно улучшило администрирование этого процесса и поставило экспертизу на поток. Логичным продолжением стали предложенные Минцифры поправки в Постановление Правительства. Я бы выделил в этих поправках прежде всего сокращение сроков экспертизы (в том числе за счет привлечения экспертных организаций); более чёткую формализацию требований; исключения для ПО, разработанного госкомпаниями для внутреннего использования; обязательства разработчиков по поддержке своего продукта. Определенное ужесточение требований мне кажется несколько избыточным, но оно было ожидаемым с учетом международной политики», — указал директор Ассоциации АПКИТ, председатель Совета ТПП РФ по развитию цифровой экономики Николай Комлев.







Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подготовило проект Постановления, предусматривающий оптимизацию порядка включения продуктов в реестр российского ПО. Ведомство рассчитывает, что эти изменения позволят вдвое сократить срок рассмотрения заявок, а также исключить риск включения в реестр продуктов, принадлежащих иностранным компаниям.Главное изменение — исходный код продукта должен быть разработан в России. В реестр не сможет попасть ПО, над созданием которого хотя бы частично трудились иностранные компании и разработчики.Документ закрепляет за правообладателем ответственность за реализацию прав на программное обеспечение, в том числе обязывает обеспечивать техническую поддержку и гарантийное обслуживание. Компания, подающая заявку, должна располагать техническими возможностями и необходимой квалификацией сотрудников. Существенные изменения коснулись и процедуры рассмотрения документов на включение продуктов в реестр. Проектом предусмотрено привлечение к обработке заявок специализированных экспертных организаций.В настоящее время в реестр включено несколько отечественных программ, основанных на свободном ПО: «Базальт СПО», Astra Linux, AlterOffice, «Мой офис», «Р7 Офис». Их разработчики внесли в исходный код значительные изменения.