По данным «Известий», эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание услуг сотовой связи и мобильного интернета в России. Цены увеличатся ещё на 5-7%, а в целом за год рост составит примерно 15%.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин наиболее пессимистичен. Он утверждает, что мобильная связь ежегодно дорожает на 15%, и половину от этого роста операторы уже отыграли. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает, что за оставшиеся до конца года месяцы связь станет дороже на 5%. Аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович отметил, что конкуренция на рынке сотовой связи замедлилась и в последнее время не обостряется. Операторы сосредоточены на увеличении доходов от действующих абонентов и прекратили ценовые войны.
Экспертов полагают, что операторы будут вводить более дорогие новые тарифы, а также закрывать и корректировать старые с меньшей абонентской платой. Кроме того, они будут отказываться от безлимитных тарифов и опций.
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Впрочем как всегда.
Единственное, что дешевеет в России с каждым годом-так это наша жизнь, что весьма печально однако.