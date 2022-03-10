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Россия сотовые операторы Связь тарифы

Цены на мобильные тарифы «подскочат» к концу года

Артем
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Минцифры предложило правительству пересчитывать стоимость связи мобильных операторов учитывая инфляцию. Эксперты подсчитали примерный рост цен.

По мнению Минцифры и ФАС, если не приступить к «адекватному» повышению цен на услуги мобильной связи, это приведет к постепенному ухудшению отрасли. 

Это связано с тем, что ранее развитие систем проводилось в валюте, но в связи со сложившейся ситуацией на валютном рынке, поддерживать прежнее качество сетей становится все сложнее.

Мобильная связь в России считается одной из самых дешевых. По подсчетам министерства, операторы тратят на ее развитие гораздо больше полученной прибыли. 

Повышение цен также связывают с остановкой роста новых клиентов. Компания «ТМТ консалтинг» провела расчеты и выяснила, что к концу 2022 года тарифы повысятся в среднем на 10%. 

Минцифры предложило правительству позволить операторам регулировать тарифы в зависимости от роста цен в стране. Стало известно, что при относительно равной стоимости на мобильную связь, оператор который решил повысить цены на тарифы, теоретически становится монополистом и антимонопольная служба препятствует такому повышению. Это правило также предложили скорректировать.
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Источник:
Ведомости
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Комментарии

0
876589
Я переустановил приложение и всё работает
42 минуты назад
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0
Лимонсенсий
У меня одного только название и нет никакого текста? Или у кого-то тоже такая лажа
час назад в 16:55
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0
Лимонсенсий
У меня одного толькотназвания и больше ничего ? Или у кого-то такая же лажа
час назад в 16:55
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