Цены на мобильные тарифы «подскочат» к концу года

Минцифры предложило правительству пересчитывать стоимость связи мобильных операторов учитывая инфляцию. Эксперты подсчитали примерный рост цен.По мнению Минцифры и ФАС, если не приступить к «адекватному» повышению цен на услуги мобильной связи, это приведет к постепенному ухудшению отрасли.Это связано с тем, что ранее развитие систем проводилось в валюте, но в связи со сложившейся ситуацией на валютном рынке, поддерживать прежнее качество сетей становится все сложнее.Мобильная связь в России считается одной из самых дешевых. По подсчетам министерства, операторы тратят на ее развитие гораздо больше полученной прибыли.Повышение цен также связывают с остановкой роста новых клиентов. Компания «ТМТ консалтинг» провела расчеты и выяснила, что к концу 2022 года тарифы повысятся в среднем на 10%.Минцифры предложило правительству позволить операторам регулировать тарифы в зависимости от роста цен в стране. Стало известно, что при относительно равной стоимости на мобильную связь, оператор который решил повысить цены на тарифы, теоретически становится монополистом и антимонопольная служба препятствует такому повышению. Это правило также предложили скорректировать.