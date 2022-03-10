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Google Play Маркет Приложения Инструкции

Как оплачивать покупки в Play Маркете, приложениях и играх после отключения Visa и Mastercard? Два действенных способа

Александр
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10 марта компания Google отключила для российских пользователей возможность совершать оплату через биллинг Play Маркета с использованием банковских карт Visa и Mastercard. Карты «Мир» в Play Маркете не работали и раньше, и сейчас их поддержка, само собой, не была добавлена.

Мы нашли два способа продолжить пользоваться платными возможностями Play Маркета. Они позволяют приобретать платные приложения, игры, фильмы и книги, а также совершать покупки в приложениях и играх (например, оформлять или продлевать подписку, оплачивать премиум-аккаунт и покупать внутриигровой контент). Стоит отметить, что эти способы работоспособны только у части пользователей, и нет никакой гарантии, что их не прикроют в ближайшие дни или часы.

Оплачивать контент в Play Маркете можно двумя способами — через кошелёк Qiwi и со счёта мобильного телефона.

Если у вас нет кошелька и карты Qiwi, зайдите на сайт qiwi.com, зарегистриуйтесь и создайте виртуальную карту. Она эмитирована компанией Visa, но по какой-то причине Play Маркете продолжает принимать её (возможно, из-за того, что оплата осуществляется не с карты, а с электронного кошелька). Пополните счёт Qiwi через терминал или карту другого банка (рекомендуем использовать «Систему быстрых платежей» — так деньги дойдут быстрее).

При покупке приложения, игры или другого контента в качестве способа платежа выберите Qiwi, после чего этот способ станет основным.



Play Маркет, как и App Store, продолжает принимать оплату со счёта мобильного телефона. Такая возможность поддерживается «МегаФоном», билайном, МТС и некоторыми другими операторами (у Tele2 её уже нет, несмотря на инструкцию на сайте).



Отключите Wi-Fi и включите мобильный интернет. Запустите приложение Play Маркет, нажмите на иконку аккаунта справа от строки поиска, выберите «Платежи и подписки» -> «Способы оплаты». Если вы увидите опцию «Добавить оператора связи…», значит вам доступен такой способ оплаты, а если её нет — недоступен. Деньги за покупку спишутся со счёта вашего телефона.



Те же способы оплаты доступны в приложениях и играх, которые используют биллинг Play Маркет, поэтому точно так же можно оплачивать подписки и виртуальные товары.
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Комментарии

saintmaybach
+9
saintmaybach
А что если сделать так: сгонять в Казахстан, сделать быстро прописку, открыть счет в местном банке, получить карту Виза или МК и вернуться назад. Казахстанские то карты не заблочены.
Сегодня в 14:30
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Seagull
+16
Seagull
Карта озон тоже работает пока
Сегодня в 12:56
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