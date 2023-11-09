Яндекс встроил в свои «Станции» рекламу. Даже подписка от неё не спасёт

«Мы действительно тестировали новый рекламный инструмент, сейчас тест завершён. Не все тесты находят применение в будущем — это обычная практика для любых компаний. Голосовая реклама была включена на маленький процент аудитории "Алисы" — мы внимательно следили за обратной связью и тщательно её оценивали».

Владельцы умных колонок Яндекса обратили внимание, что с недавних пор между ответами «Алисы» начала проскальзывать реклама. Причём даже оформленная подписка «Плюс» от этого не спасает.Служба поддержки Яндекса назвала нововведение «экспериментом» с целым набором крутых фич. Например, если спросить «Алису» о погоде, можно услышать рекламный блок с предложениями банков, а остановить или отключить воспроизведение таких сообщений никак нельзя. Кайф!На жалобы пользователей представители Яндекса не реагируют. В компании уверены, что новая функция позволит юзерам узнать больше о предложениях партнёров.Чуть позже Яндекс прокомментировал публикации в СМИ следующим образом: