Яндекс встроил в свои «Станции» рекламу. Даже подписка от неё не спасёт

Фархад
Яндекс

Владельцы умных колонок Яндекса обратили внимание, что с недавних пор между ответами «Алисы» начала проскальзывать реклама. Причём даже оформленная подписка «Плюс» от этого не спасает.

Служба поддержки Яндекса назвала нововведение «экспериментом» с целым набором крутых фич. Например, если спросить «Алису» о погоде, можно услышать рекламный блок с предложениями банков, а остановить или отключить воспроизведение таких сообщений никак нельзя. Кайф!
На жалобы пользователей представители Яндекса не реагируют. В компании уверены, что новая функция позволит юзерам узнать больше о предложениях партнёров.

Чуть позже Яндекс прокомментировал публикации в СМИ следующим образом:
«Мы действительно тестировали новый рекламный инструмент, сейчас тест завершён. Не все тесты находят применение в будущем — это обычная практика для любых компаний. Голосовая реклама была включена на маленький процент аудитории "Алисы" — мы внимательно следили за обратной связью и тщательно её оценивали».
-4
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Источник:
4pda
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Комментарии

Dmitriy
+760
Dmitriy
Ну если прикрутят — пойдут нахер. Ибо за рекламу я платить точно не буду, а пиратство с музыкой никто не отменял.
2 часа назад в 18:37
#
+68
AID_000532.de84d79c8a3443e6b9a1993d8b635201.1027
Зря им советы подкинули о том, как можно рекламу использовать. В таких устройствах рекламы не должно быть вообще. И так покупаешь за пухли под рублей колонку эту, еще и подписку постоянно оплачиваешь ибо без подписки не сильно много смысла есть использовать колонку, а тут еще и рекламу должен слушать…
2 часа назад в 18:39
#
+9
Пользователь удален
Фархад по ходу реально чукча. ЯндексА у него в заголовке. Если не можешь тело текста проверить, заголовок хотя бы проверь!
2 часа назад в 18:51
#
+9
Пользователь удален
И почему станция в кавычках? Че за бред вообще? Вообще на похер работает?
2 часа назад в 18:53
#
+4
Павел Тур
Как только я услышу рекламу, в это же день она пойдет на Авито. Правда вся экосистема на Яндексе, вот что плохо.
час назад в 19:06
#
+74
Slawoc.M
Не слышал если услышу сразу выключу и на авито
10 минут назад
#
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