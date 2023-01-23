Мобильный трафик технологии VoLTE в Москве и области достиг исторического максимума

Доля звонков с использованием технологии VoLTE в Москве и Московской области достигла 75%. Сегодня голосовые вызовы в сети LTE совершает уже каждый второй абонент в регионе. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона», проанализировав мобильный трафик в январе 2023 года.«МегаФон» первым среди операторов запустил VoLTE (Voice over LTE) в Москве и области, а затем на федеральном уровне. Технология обеспечивает абонентов кристально чистым звуком при голосовых соединениях, а также позволяет одновременно говорить по телефону и использовать мобильный интернет.Жители Москвы и области совершают звонки с помощью VoLTE чаще, чем абоненты в других регионах. Здесь на сервис приходится три четверти от всего голосового трафика в сети «МегаФона». За последние четыре года этот показатель увеличился в два раза. Этому способствовало появление большого количества смартфонов, поддерживающих технологию, в том числе в низком ценовом сегменте. Сейчас доля устройств с поддержкой VoLTE составляет уже 89%. Наиболее популярные модели у абонентов «МегаФона» — Apple iPhone 11, Apple iPhone XR, Apple iPhone 13 Pro Max, Apple iPhone 7 и Xiaomi Redmi 9A.В сети «МегаФона» технология VoLTE работает с использованием кодеков Enhanced Voice Service, которые отвечают за улучшенное качество связи. В популярных моделях смартфонов сервис включается в автоматическом режиме, в остальных моделях достаточно активировать функцию в настройках телефона.Соединение по VoLTE возможно с абонентами любых операторов. При этом качество голосовой связи будет лучше, если собеседник также использует эту технологию.