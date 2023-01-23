Мобильный трафик технологии VoLTE в Москве и области достиг исторического максимума

Александр


Доля звонков с использованием технологии VoLTE в Москве и Московской области достигла 75%. Сегодня голосовые вызовы в сети LTE совершает уже каждый второй абонент в регионе. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона», проанализировав мобильный трафик в январе 2023 года.

«МегаФон» первым среди операторов запустил VoLTE (Voice over LTE) в Москве и области, а затем на федеральном уровне. Технология обеспечивает абонентов кристально чистым звуком при голосовых соединениях, а также позволяет одновременно говорить по телефону и использовать мобильный интернет.

Жители Москвы и области совершают звонки с помощью VoLTE чаще, чем абоненты в других регионах. Здесь на сервис приходится три четверти от всего голосового трафика в сети «МегаФона». За последние четыре года этот показатель увеличился в два раза. Этому способствовало появление большого количества смартфонов, поддерживающих технологию, в том числе в низком ценовом сегменте. Сейчас доля устройств с поддержкой VoLTE составляет уже 89%. Наиболее популярные модели у абонентов «МегаФона» — Apple iPhone 11, Apple iPhone XR, Apple iPhone 13 Pro Max, Apple iPhone 7 и Xiaomi Redmi 9A.

В сети «МегаФона» технология VoLTE работает с использованием кодеков Enhanced Voice Service, которые отвечают за улучшенное качество связи. В популярных моделях смартфонов сервис включается в автоматическом режиме, в остальных моделях достаточно активировать функцию в настройках телефона.

Соединение по VoLTE возможно с абонентами любых операторов. При этом качество голосовой связи будет лучше, если собеседник также использует эту технологию.
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Комментарии

Dmitriy
+375
Dmitriy
В Теле2 чтобы воспользоваться переадресацией необходимо запретить использовать VoLTE. Вот такой бред реализации.
А что у других?
Сегодня в 11:57
#
tellurian
+4960
tellurian Dmitriy
Первый раз слышу. Хотя не пользуюсь переадресацией.
Сегодня в 14:12
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