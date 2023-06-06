Обзор Huawei MateBook X Pro (2023): стильный и легкий ультрабук на каждый день

Георгий
Huawei MateBook X Pro (2023)

Я уже неоднократно говорил, что ультрабуки — одна из моих любимых категорий в сегменте ноутбуков. Это стильные, компактные и зачастую мощные устройства для повседневного использования. Поскольку ультрабук не занимает много места в моем повседневном рюкзаке, я могу начать с ним свой рабочий день в кофейне, продолжить в офисе, подключив его к внешнему монитору, и закончить в самолете или сапсане просмотром фильма или сериала.

Huawei MateBook X Pro 2023 года — не исключение. Это тонкий, легкий, а самое главное стильный ультрабук с мощной начинкой и шикарным дисплеем. Уже стабильно ноутбуки бренда радуют качественными материалами, отменной сборкой и технологичной составляющей. А теперь можно и к подробностям.

Комплектация и внешний вид

Комплектация Huawei MateBook X Pro вполне стандартная за исключением упаковки. Ноутбук поставляется в черной коробке из плотного картона, на которой золотым тиснением нанесены логотип бренда и наименование модели. Упаковка получилось премиальной и отлично дополняет соответствующее устройство — как говорится, «встречают по одежке».

Huawei MateBook X Pro (2023)

В коробке вместе с Huawei MateBook X Pro вы найдете адаптер питания Huawei SuperCharge мощностью 90 Вт. К слову, он довольно компактный и не займет много места вместе с ноутбуком в вашем рюкзаке или сумке. Помимо адаптера, в комплекте кабель USB-С и переходник с USB-С на USB-A — мелочь, а штука очень полезная, например, когда нужно срочно подключить принтер, у которого отсутствует беспроводной интерфейс.

У меня на обзоре Huawei MateBook X Pro в премиальной белой расцветке. Модель также доступна в сером. Белый, на мой взгляд, смотрится эффектнее, а еще цвет корпуса приятно контрастирует с дисплеем и клавиатурой.

Huawei MateBook X Pro (2023)

На крышке нанесен зеркальный логотип бренда. Она без затруднений открывается одной рукой — по-другому и не может быть в 2023 году.

На левой грани устройства размещены два порта USB-С Thunderbolt 4 и 3,5 мм комбинированный разъем для подключения проводной гарнитуры. На правой расположились еще два USB-С. Учитывая, что я использую в домашнем режиме внешний монитор с беспроводными клавиатурой и тачпадом, для меня 4 портов достаточно. Три из них зачастую простаивают свободными.
Корпус из магниевого сплава очень приятный на ощупь. Тактильно поверхность напоминает матовый софт-тач. Это достигается благодаря длительному процессу полирования. Весит ультрабук всего 1,26 кг при габаритах 310 × 221 × 15,5 мм.

Huawei MateBook X Pro (2023)

Белый ноутбук органично впишется в светлый интерьер, будь то скандинавский минимализм или азиатский хай-тек. Помимо этого, Huawei MateBook X Pro из категории устройств, которые способны дополнить образ и подчеркнуть индивидуальность. Любителям классических расцветок конечно же стоит обратить внимание на космический серый.

Экран

Huawei MateBook X Pro оснащается 14,2-дюймовым LTPS-дисплеем с разрешением 3120 × 2080 и плотностью пикселей 264 PPI. Изображение получается очень четким. Частота обновления экрана составляет 90 Гц. Экран получил сертификат VESA Display HDR 400.

Huawei MateBook X Pro (2023)

Пиковая яркость составляет 500 нит. Этого вполне достаточно для комфортного использования устройства в помещении и на улице. Также отмечу хорошие углы обзора — изображение сохраняет свои качества и читаемость даже при сильных отклонениях. Имеется сертификат защиты зрения TÜV Rheinland 3.0.

Huawei MateBook X Pro (2023)

Картинка на экране Huawei MateBook X Pro получается насыщенная, но в то же время не выходит за рамки естественной цветопередачи. Не обошлось без технологии поддержки постоянства цвета. Она обеспечивает одинаковую передачу изображения на разных устройствах. Подробнее от этом мы рассказывали в нашей статье. Благодаря точной цветопередачи ноутбук отлично подойдет для дизайнеров, а также контентмейкеров, которые работают с фото и видео.

Huawei MateBook X Pro (2023)

Huawei MateBook X Pro поддерживает восемь профессиональных цветовых режимов под любой сценарий применения:
  • sRGB: просмотр интернета, работа в офисных приложениях
  • Системный: системные настройки экрана
  • DCI-P3: просмотр видео с эффектом погружения, работа в графических и видеоредакторах
  • HDTV: телевидение высокой четкости
  • Электронная книга: наилучшим образом подходит для чтения
Huawei MateBook X Pro (2023)

Кое-что интересное я оставил к завершению раздела об экране. Дисплей Huawei MateBook X Pro сенсорный — он поддерживает касания по 10 точкам. Я таким методом ввода не пользуюсь, но, несмотря на это, система сенсорного ввода — приятный и полезный бонус.

Устройства ввода

Huawei MateBook X Pro получил клавиатуру без цифрового блока. Впрочем, это скорее закономерность для сегмента ультрабука. Размер клавиш мне показался оптимальным. У них приятный и тихий ход — во время набора текста вы не будете мешать окружающим. Над клавиатурой в верхнем правом углу расположена клавиша включения со встроенным сканером отпечатка пальца — он срабатывает быстро и точно.

Huawei MateBook X Pro (2023)

У клавиатуры имеется подсветка. Она регулируется клавишей F3 и может работать в двух уровнях яркости. Также при необходимости ее можно и вовсе отключить.

Huawei MateBook X Pro (2023)

Под клавиатурой по центру разместился тачпад. Он без нижней рамки — переходит в грань. Размер получился оптимальным, учитывая компактный форм-фактор устройства. У тачпада приятная поверхность, по которой отлично скользят пальцы. Помимо обычных прикосновений, он способен распознавать жесты:
  • Сделать скриншот — щелкните два раза костяшкой пальца по тачпаду 
  • Запись экрана — дважды коснитесь двумя костяшками
  • Регулировка яркости — проведите пальцем вдоль левого края
  • Регулировка громкости — проведите пальцем вдоль правого края
  • Быстрая перемотка видео вперед или назад — проведите пальцем по верхнему краю
  • Свернуть окно — нажмите на верхний левый угол
  • Закрыть окно — нажмите на верхний правый угол
Huawei MateBook X Pro (2023)

Жесты регулировки и быстрой перемотки сопровождаются очень приятными тактильными щелчками — возникает ощущение, как будто крутишь физическую ручку управления.

Производительность и звук

За производительность в моем тестовом образце отвечают Core i7-1360P 13-го поколения с интегрированной графикой Iris Xe Graphics, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопитель SSD NVMe PCIe емкостью 1 ТБ. Работает ноутбук из коробки на операционной системе Windows 11.

Huawei MateBook X Pro (2023)

Протестировал скорость твердотельного накопителя в CrystalDiskMark, а также производительность процессора и графики в Geekbench и Cinebench. С результатами бенчмарков вы сможете ознакомиться на скриншотах ниже.
Ноутбук поддерживает новую технологию Super Turbo. Она в режиме реального времени анализирует состояние процессора, видеокарты, оперативной памяти, накопителя, аккумулятора, а также распознает сценарий использования и включает оптимизацию системы. Таким образом достигается плавная работа и быстрое включение.

За охлаждение устройства отвечает система из двух вентиляторов. Во время тестирования в повседневном сценарии я ни разу не услышал её работу. Система запустилась только во время теста в Cinebench — даже на пиковых нагрузках работа вентиляторов была еле слышна. При этом ноутбук не нагревался до температур, вызывающих дискомфорт во время использования.

Huawei MateBook X Pro (2023)

Запаса мощности хватает для комфортной работы в Adobe Premiere, Photoshop или Ligthroom. Ноутбук отлично справляется с пакетной обработкой RAW-фото. Помимо этого, устройство позволяет запустить игровые проекты среднего уровня, например, Valorant. 

Ультрабук оснащается фирменной антенной Huawei Metaline. В ней используется метаматериал для беспроводной связи на большой дистанции — до 270 метров. За счет этого увеличивается мощность сигнала от устройства к роутеру и наоборот примерно на 3 дб. Это особенность раскрывается в квартирах или домах с большой площадью.

Huawei MateBook X Pro (2023)

За звук в Huawei MateBook X Pro отвечает акустическая система из 6 динамиков. Звучание наилучшем образом подходит для просмотра фильмов и сериалов. Впрочем, на ноутбуке можно и фоном музыку послушать без наушников. Звучание получается довольно чистым, есть хорошо различимые низкие частоты.

С передачей звука в Huawei MateBook X Pro тоже полный порядок. Для этого используется массив из четырех микрофонов. Также имеются функции подавления шума, эхо и реверберации на базе искусственного интеллекта. По словам собеседников в видеоконференциях мой голос звучит чисто и без искажений.

Huawei MateBook X Pro (2023)

Раз уж мы затронули тему видеосвязи, стоит уделить буквально несколько слов веб-камере. Она расположена по центру в верхней рамке над дисплеем. Камера способна передавать видеопоток в разрешении 720P. Также ноутбук поддерживает все функции «умной конференции», о которых мы подробно рассказывали в соответствующем обзоре.

Huawei MateBook X Pro (2023)

В завершении раздела о производительности напомню об экосистемных функциях под названием «Суперустройство». Huawei MateBook X Pro умеет соединяться и бесшовно взаимодействовать со смартфонами бренда: передача файлов, запуск мобильных приложений, работа с текстом. Также ноутбук способен создавать удобную связку с планшетами Huawei. Таким образом экран планшета можно использовать в качестве дополнительного монитора или графического планшета. Подробно со всеми функциями «Суперустройства» вы сможете познакомиться в нашем обзоре.

Автономность

Автономную работу Huawei MateBook X Pro обеспечивает аккумулятор ёмкостью 60 Вт·ч. В размеренном повседневном сценарии полностью заряженный ноутбук способен проработать примерно 8 часов. Автономность сильно зависит о нагрузки и выбранного энергорежима. 

Huawei MateBook X Pro (2023)

Всего 10 минут зарядки от комплектного адаптера питания мощностью 90 Вт обеспечивает до 2 часов автономной работы.

Технические характеристики

  • Экран: 14,2-дюймовый LTPS, 3120 × 2080 пикселей, 264 PPI, полезная площадь 92,5%, соотношение сторон 3:2, 90 Гц, 500 нит, контрастность 1500:1, угол обзора 178°
  • Тип экрана: сенсорный
  • Процессор: Core™ i7-1360P 13-го поколения
  • Графика: Iris Xe Graphics
  • ОЗУ: 16 ГБ LPDDR5
  • Накопитель: 1 ТБ SSD NVMe PCIe
  • Порты: 2 Thunderbolt 4, 2 USB-C, 3,5 мм
  • Камера: 720P
  • Аккумулятор: 60 Вт·ч
  • ОС: Windows 11 Домашняя
  • Габариты (Ш×Г×В): 310 × 221 × 15,5 мм
  • Вес: 1,26 кг

В качестве вывода

Huawei MateBook X Pro (2023)

Huawei MateBook X Pro — легкий и стильный ноутбук для пользователей, которые много работают с текстом, фото, видео, графикой и при этом не привязаны к рабочему месту, много путешествуют или вынуждены часто находится в командировках. В числе преимуществ устройства: приятный дизайн, отличный дисплей с качественной цветопередачей, мощная начинка, достойная автономность и широкий набор экосистемных функций.
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