Обзор Huawei MateBook X Pro (2023): стильный и легкий ультрабук на каждый день

Я уже неоднократно говорил, что ультрабуки — одна из моих любимых категорий в сегменте ноутбуков. Это стильные, компактные и зачастую мощные устройства для повседневного использования. Поскольку ультрабук не занимает много места в моем повседневном рюкзаке, я могу начать с ним свой рабочий день в кофейне, продолжить в офисе, подключив его к внешнему монитору, и закончить в самолете или сапсане просмотром фильма или сериала.
Huawei MateBook X Pro 2023 года — не исключение. Это тонкий, легкий, а самое главное стильный ультрабук с мощной начинкой и шикарным дисплеем. Уже стабильно ноутбуки бренда радуют качественными материалами, отменной сборкой и технологичной составляющей. А теперь можно и к подробностям.
Комплектация и внешний видКомплектация Huawei MateBook X Pro вполне стандартная за исключением упаковки. Ноутбук поставляется в черной коробке из плотного картона, на которой золотым тиснением нанесены логотип бренда и наименование модели. Упаковка получилось премиальной и отлично дополняет соответствующее устройство — как говорится, «встречают по одежке».
В коробке вместе с Huawei MateBook X Pro вы найдете адаптер питания Huawei SuperCharge мощностью 90 Вт. К слову, он довольно компактный и не займет много места вместе с ноутбуком в вашем рюкзаке или сумке. Помимо адаптера, в комплекте кабель USB-С и переходник с USB-С на USB-A — мелочь, а штука очень полезная, например, когда нужно срочно подключить принтер, у которого отсутствует беспроводной интерфейс.
У меня на обзоре Huawei MateBook X Pro в премиальной белой расцветке. Модель также доступна в сером. Белый, на мой взгляд, смотрится эффектнее, а еще цвет корпуса приятно контрастирует с дисплеем и клавиатурой.
На крышке нанесен зеркальный логотип бренда. Она без затруднений открывается одной рукой — по-другому и не может быть в 2023 году.
На левой грани устройства размещены два порта USB-С Thunderbolt 4 и 3,5 мм комбинированный разъем для подключения проводной гарнитуры. На правой расположились еще два USB-С. Учитывая, что я использую в домашнем режиме внешний монитор с беспроводными клавиатурой и тачпадом, для меня 4 портов достаточно. Три из них зачастую простаивают свободными.
Белый ноутбук органично впишется в светлый интерьер, будь то скандинавский минимализм или азиатский хай-тек. Помимо этого, Huawei MateBook X Pro из категории устройств, которые способны дополнить образ и подчеркнуть индивидуальность. Любителям классических расцветок конечно же стоит обратить внимание на космический серый.
ЭкранHuawei MateBook X Pro оснащается 14,2-дюймовым LTPS-дисплеем с разрешением 3120 × 2080 и плотностью пикселей 264 PPI. Изображение получается очень четким. Частота обновления экрана составляет 90 Гц. Экран получил сертификат VESA Display HDR 400.
Пиковая яркость составляет 500 нит. Этого вполне достаточно для комфортного использования устройства в помещении и на улице. Также отмечу хорошие углы обзора — изображение сохраняет свои качества и читаемость даже при сильных отклонениях. Имеется сертификат защиты зрения TÜV Rheinland 3.0.
Картинка на экране Huawei MateBook X Pro получается насыщенная, но в то же время не выходит за рамки естественной цветопередачи. Не обошлось без технологии поддержки постоянства цвета. Она обеспечивает одинаковую передачу изображения на разных устройствах. Подробнее от этом мы рассказывали в нашей статье. Благодаря точной цветопередачи ноутбук отлично подойдет для дизайнеров, а также контентмейкеров, которые работают с фото и видео.
Huawei MateBook X Pro поддерживает восемь профессиональных цветовых режимов под любой сценарий применения:
- sRGB: просмотр интернета, работа в офисных приложениях
- Системный: системные настройки экрана
- DCI-P3: просмотр видео с эффектом погружения, работа в графических и видеоредакторах
- HDTV: телевидение высокой четкости
- Электронная книга: наилучшим образом подходит для чтения
Кое-что интересное я оставил к завершению раздела об экране. Дисплей Huawei MateBook X Pro сенсорный — он поддерживает касания по 10 точкам. Я таким методом ввода не пользуюсь, но, несмотря на это, система сенсорного ввода — приятный и полезный бонус.
Устройства вводаHuawei MateBook X Pro получил клавиатуру без цифрового блока. Впрочем, это скорее закономерность для сегмента ультрабука. Размер клавиш мне показался оптимальным. У них приятный и тихий ход — во время набора текста вы не будете мешать окружающим. Над клавиатурой в верхнем правом углу расположена клавиша включения со встроенным сканером отпечатка пальца — он срабатывает быстро и точно.
У клавиатуры имеется подсветка. Она регулируется клавишей F3 и может работать в двух уровнях яркости. Также при необходимости ее можно и вовсе отключить.
Под клавиатурой по центру разместился тачпад. Он без нижней рамки — переходит в грань. Размер получился оптимальным, учитывая компактный форм-фактор устройства. У тачпада приятная поверхность, по которой отлично скользят пальцы. Помимо обычных прикосновений, он способен распознавать жесты:
- Сделать скриншот — щелкните два раза костяшкой пальца по тачпаду
- Запись экрана — дважды коснитесь двумя костяшками
- Регулировка яркости — проведите пальцем вдоль левого края
- Регулировка громкости — проведите пальцем вдоль правого края
- Быстрая перемотка видео вперед или назад — проведите пальцем по верхнему краю
- Свернуть окно — нажмите на верхний левый угол
- Закрыть окно — нажмите на верхний правый угол
Жесты регулировки и быстрой перемотки сопровождаются очень приятными тактильными щелчками — возникает ощущение, как будто крутишь физическую ручку управления.
Производительность и звукЗа производительность в моем тестовом образце отвечают Core i7-1360P 13-го поколения с интегрированной графикой Iris Xe Graphics, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопитель SSD NVMe PCIe емкостью 1 ТБ. Работает ноутбук из коробки на операционной системе Windows 11.
Протестировал скорость твердотельного накопителя в CrystalDiskMark, а также производительность процессора и графики в Geekbench и Cinebench. С результатами бенчмарков вы сможете ознакомиться на скриншотах ниже.
За охлаждение устройства отвечает система из двух вентиляторов. Во время тестирования в повседневном сценарии я ни разу не услышал её работу. Система запустилась только во время теста в Cinebench — даже на пиковых нагрузках работа вентиляторов была еле слышна. При этом ноутбук не нагревался до температур, вызывающих дискомфорт во время использования.
Запаса мощности хватает для комфортной работы в Adobe Premiere, Photoshop или Ligthroom. Ноутбук отлично справляется с пакетной обработкой RAW-фото. Помимо этого, устройство позволяет запустить игровые проекты среднего уровня, например, Valorant.
Ультрабук оснащается фирменной антенной Huawei Metaline. В ней используется метаматериал для беспроводной связи на большой дистанции — до 270 метров. За счет этого увеличивается мощность сигнала от устройства к роутеру и наоборот примерно на 3 дб. Это особенность раскрывается в квартирах или домах с большой площадью.
За звук в Huawei MateBook X Pro отвечает акустическая система из 6 динамиков. Звучание наилучшем образом подходит для просмотра фильмов и сериалов. Впрочем, на ноутбуке можно и фоном музыку послушать без наушников. Звучание получается довольно чистым, есть хорошо различимые низкие частоты.
С передачей звука в Huawei MateBook X Pro тоже полный порядок. Для этого используется массив из четырех микрофонов. Также имеются функции подавления шума, эхо и реверберации на базе искусственного интеллекта. По словам собеседников в видеоконференциях мой голос звучит чисто и без искажений.
Раз уж мы затронули тему видеосвязи, стоит уделить буквально несколько слов веб-камере. Она расположена по центру в верхней рамке над дисплеем. Камера способна передавать видеопоток в разрешении 720P. Также ноутбук поддерживает все функции «умной конференции», о которых мы подробно рассказывали в соответствующем обзоре.
В завершении раздела о производительности напомню об экосистемных функциях под названием «Суперустройство». Huawei MateBook X Pro умеет соединяться и бесшовно взаимодействовать со смартфонами бренда: передача файлов, запуск мобильных приложений, работа с текстом. Также ноутбук способен создавать удобную связку с планшетами Huawei. Таким образом экран планшета можно использовать в качестве дополнительного монитора или графического планшета. Подробно со всеми функциями «Суперустройства» вы сможете познакомиться в нашем обзоре.
АвтономностьАвтономную работу Huawei MateBook X Pro обеспечивает аккумулятор ёмкостью 60 Вт·ч. В размеренном повседневном сценарии полностью заряженный ноутбук способен проработать примерно 8 часов. Автономность сильно зависит о нагрузки и выбранного энергорежима.
Всего 10 минут зарядки от комплектного адаптера питания мощностью 90 Вт обеспечивает до 2 часов автономной работы.
Технические характеристики
- Экран: 14,2-дюймовый LTPS, 3120 × 2080 пикселей, 264 PPI, полезная площадь 92,5%, соотношение сторон 3:2, 90 Гц, 500 нит, контрастность 1500:1, угол обзора 178°
- Тип экрана: сенсорный
- Процессор: Core™ i7-1360P 13-го поколения
- Графика: Iris Xe Graphics
- ОЗУ: 16 ГБ LPDDR5
- Накопитель: 1 ТБ SSD NVMe PCIe
- Порты: 2 Thunderbolt 4, 2 USB-C, 3,5 мм
- Камера: 720P
- Аккумулятор: 60 Вт·ч
- ОС: Windows 11 Домашняя
- Габариты (Ш×Г×В): 310 × 221 × 15,5 мм
- Вес: 1,26 кг
В качестве вывода
Huawei MateBook X Pro — легкий и стильный ноутбук для пользователей, которые много работают с текстом, фото, видео, графикой и при этом не привязаны к рабочему месту, много путешествуют или вынуждены часто находится в командировках. В числе преимуществ устройства: приятный дизайн, отличный дисплей с качественной цветопередачей, мощная начинка, достойная автономность и широкий набор экосистемных функций.