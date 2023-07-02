Мошенники ловко обчищают заболевших москвичей. Купил таблетки — жди звонка

Олег

Мошейник (звонит)


В сети появилась история пожилого мужчины, который перевел мошенникам деньги под странным предлогом. О ней написали в SHOT.

Согласно источнику, 70-летний пенсионер из Москвы приобрел БАДы из коры муравьиного дерева — с их помощью он хотел почистить организм, улучшить свое самочувствие и иммунитет. Мужчина принес таблетки домой и выпил первую дозу, после чего у него зазвонил телефон.

На том конце взволнованный голос сообщил дедушке, что препарат который он купил — это яд. Оказывается, таблетки крайне токсичны и от них можно умереть; количество жертв якобы уже достигло 17 человек.

Мужчина испугался, и согласился перевести деньги в «фонд компенсации и помощи погибшим» от этого препарата — мошенник пристыдил дедушку, что тот проспонсировал недобросовестного производителя. Обманутый москвич пошел к банкомату и отправил 4000 рублей на неизвестный номер. Только после этого он понял, что произошло. Как разводилы узнали о покупке дедушки — до сих пор неясно. 

-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
SHOT
Cсылки по теме:
Мошенники нашли одну хитрую уловку, чтобы разводить даже самых образованных
Мошенник хотел обчистить бабушку, а в итоге оставил ей телефон, Apple Watch и всю свою подноготную
Мошенники наглядно показали, почему голосовые сообщения — это зло

Рекомендации

Рекомендации

Мошенники сменили тактику: банковские карты россиян их больше не интересуют
ChatGPT помог москвичу «пробить» владельцев 250 телефонов
Представлены безрамочные QLED-телевизоры TCL 2023 года. Цены очень приятные
Мошенники научились красть деньги с карты, даже не зная её номер, и это не шутка

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+63
Gandalf2021
Что ж тут неясного? Продавец БАДов и сливает дедушек вместе с номерами их телефонов (например, из карты лояльности аптеки…)
Вчера в 20:42
#
Mers
+4453
Mers
Ну хоть 4000, а не 400000😕
Вчера в 23:22
#