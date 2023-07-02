Мошенники ловко обчищают заболевших москвичей. Купил таблетки — жди звонка



В сети появилась история пожилого мужчины, который перевел мошенникам деньги под странным предлогом. О ней написали в SHOT.



Согласно источнику, 70-летний пенсионер из Москвы приобрел БАДы из коры муравьиного дерева — с их помощью он хотел почистить организм, улучшить свое самочувствие и иммунитет. Мужчина принес таблетки домой и выпил первую дозу, после чего у него зазвонил телефон.



На том конце взволнованный голос сообщил дедушке, что препарат который он купил — это яд. Оказывается, таблетки крайне токсичны и от них можно умереть; количество жертв якобы уже достигло 17 человек.



Мужчина испугался, и согласился перевести деньги в «фонд компенсации и помощи погибшим» от этого препарата — мошенник пристыдил дедушку, что тот проспонсировал недобросовестного производителя. Обманутый москвич пошел к банкомату и отправил 4000 рублей на неизвестный номер. Только после этого он понял, что произошло. Как разводилы узнали о покупке дедушки — до сих пор неясно.