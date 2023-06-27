Мошенник хотел обчистить бабушку, а в итоге оставил ей телефон, Apple Watch и всю свою подноготную

В сети появилась история пожилой женщины, которую пытались обмануть мошенники — финал получился очень неожиданным. Подробности собрала Baza.
Согласно источнику, 74-летней Тамаре Михайловне мошенники позвонили на домашний телефон и включили классическую схему — «сотрудники Центробанка» и «служба безопасности» вынудили бабушку перевести 350 тысяч рублей на «защитный счет». Разводилы припугнули её: их помощь с её деньгами — это военная тайна! Но тайна не удалась.
На беду мошенников к Тамаре Михайловне приехала дочка и женщина рассказала всё ей. Та сразу поняла, что происходит, заставила маму выключить телефон из сети и готовилась идти в полицию. Но неожиданно в дверь позвонили.
На пороге нарисовался некий «курьер», который принеc бабушке мобильный телефон (видимо, взамен выключенного домашнего). Дочь из комнаты услышала их разговор и прибежала, чтобы закрыть дверь и выгнать наглеца. Наглец, уже всучивший пенсионерке телефон, попытался было его отобрать, но под напором её дочери не смог этого сделать, оставив у нее в руках еще и свои личные Apple Watch, и бросился бежать.
Дочь пострадавшей увидела на смарт-часах уведомление с номером авто «курьера» и моментально пробила его в сети. На фото оказался именно он — вся онлайн-подноготная невезучего мошенника оказалась у его жертвы. Заявление в полицию уже написано, а женщина теперь думает, как уберечь маму от новых нападок разводил.