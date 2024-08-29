Мошенники ловко разводят любителей физкультуры и фитнеса



В сети появилась история о том, как москвичку, занимающуюся фитнесом, почти обманули мошенники по новой схеме. Об этом написали в «Финкульте».



Согласно источнику, Татьяна из Москвы несколько лет занимается фитнесом онлайн и уже прошла несколько программ. В очередной раз она нашла нового интересного ей тренера и подписалась на его канал с упражнениями. Почти сразу ей в личные сообщения пришло приглашение от аккаунта, имя и аватарка которого совпадали с новой тренершей.





«Якобы как одной из лучших слушательниц мне открывается эксклюзивный доступ к боту, который ежедневно дает персональные советы для похудения «без особых физических нагрузок». В следующем сообщении была инструкция, как воспользоваться ботом», — рассказывает Татьяна.



Для авторизации предлагалось ввести данные карты, с которой будет оплачиваться курс фитнеса. При этом в сообщении содержалась просьба никому не рассказывать об этом боте и не писать о нем в комментах публичного канала тренера — он якобы секретный и известен только лучшим из лучших. «Если раскроешь тайну — тебя удалят навсегда!», — угрожал бот.







Татьяна поняла, что это обман, и сразу сообщила сообществу поддержки тренера об этом. Если бы она была менее внимательной, то отправила бы данные карты и потеряла бы свои деньги, думая, что её развел сам тренер.