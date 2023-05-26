Мошенники начали ловко разводить тех, кто сидит на площадках с объявлениями

Олег
Мошенники

Мошенники активно применяют схему обмана футбольных фанатов. О ней рассказали в SHOT.

Согласно источнику, москвич Дмитрий решил приобрести онлайн билеты на финал Лиги чемпионов в Стамбуле. Он нашел предложение на площадке с бесплатными объявлениями, поскольку не смог купить билеты на официальном сайте УЕФА. Мужчина написал продавцу, который продавал заветные листочки по 20 тысяч рублей.

Продавец быстро ответил и сообщил, что нужно сначала перевести деньги ему на карту, а потом получить билеты в специальном мобильном приложении. Дмитрий отправил кровные и с удивлением обнаружил, что продавец моментально удалил переписку и пропал с радаров.

Билетов москвич так и не увидел. Он обратился в полицию, но финал теперь придется смотреть по телевизору.  
-2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
SHOT
Cсылки по теме:
Мошенники научились ловко разводить молодых и грамотных людей
Мошенники начали агрессивно опустошать бюджет всех членов семьи по цепочке
Мошенники развели москвича на 12 млн рублей. Его зацепили всего одной хитрой фразой

Рекомендации

Рекомендации

Как установить «Сбербанк», «Тинькофф», «Альфа» на любой iPhone и iPad, и сохранить приложения «про запас»
Мошенники научились обчищать карты лишь по номеру и ФИО. Но есть нюанс
Таксисты будут в ярости от нового закона – им больше не дадут нормально заработать
Обои на телефон: Atomic Heart

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии