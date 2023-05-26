Мошенники начали ловко разводить тех, кто сидит на площадках с объявлениями

Мошенники активно применяют схему обмана футбольных фанатов. О ней рассказали в SHOT.Согласно источнику, москвич Дмитрий решил приобрести онлайн билеты на финал Лиги чемпионов в Стамбуле. Он нашел предложение на площадке с бесплатными объявлениями, поскольку не смог купить билеты на официальном сайте УЕФА. Мужчина написал продавцу, который продавал заветные листочки по 20 тысяч рублей.Продавец быстро ответил и сообщил, что нужно сначала перевести деньги ему на карту, а потом получить билеты в специальном мобильном приложении. Дмитрий отправил кровные и с удивлением обнаружил, что продавец моментально удалил переписку и пропал с радаров.Билетов москвич так и не увидел. Он обратился в полицию, но финал теперь придется смотреть по телевизору.