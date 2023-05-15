Мошенники научились ловко разводить молодых и грамотных людей

Олег
Мошенники

В рунете раскручивается новая схема обмана, которая нацелена не на пожилых, а на молодых и продвинутых людей. Об этом пишет «Финкульт».

В Telegram-канале проекта появилась история мужчины по имени Федор, который едва не попался на новую мошенническую схему. Он интересовался инвестициями, в том числе криптовалютными, и частенько смотрел контент финансовых блогеров.

Однажды автор одного из таких каналов запустила рекламу нового инвестиционного проекта. Девушка предлагала своим подписчикам вложиться в крипту и получать заработок за небольшой срок. При этом она ранее неоднократно предупреждала в своих роликах о мошенниках и предостерегала подписчиков от проектов с быстрой прибылью. Возможно, именно это внушило Федору доверие и он подписался на групповой чат, посвященный новой инвестиционной программе.

В чате было много людей, и кураторы объясняли, как создать инвестиционный счет, как завести туда деньги и крипту и как выгодно торговать при поддержке консультантов. При этом весь процесс якобы курирует сама блогерша. Федору понравилось то, что он увидел, но мужчина решил не вбрасывать последние деньги и дождаться зарплаты. Это решение его спасло.

Спустя пару дней блогер опубликовала сообщение о том, что её взломали мошенники и разместили фейковое видео якобы от неё, которое создано нейросетью. Некоторые подписчики уже успели отправить разводилам свои деньги, и впоследствии получили сообщения от «антискам-бота» с предложением вернуть похищенные средства за небольшую комиссию — таким образом мошенники пытались «состричь» вторую партию денег с уже облапошенных ими людей. 
-3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Финкульт
Cсылки по теме:
Мошенники обнаглели и начали действовать по странной схеме
Wildberries ловко обокрали мошенники
Мошенники нашли ловкий способ разводить даже самых грамотных и осторожных

Рекомендации

Рекомендации

Стоит ли покупать iPhone в России в 2023 году? Всё что нужно знать о санкциях, ремонте, App Store и Apple Pay (ОБНОВЛЕНО)
Ozon тоже стал брать деньги за отказ от товара. Втихаря и очень робко (+ комментарий от Ozon)
Гонять лысого, влажные мечты, ночные жрицы и другие пикантные фразочки, изображенные нейросетью
Стоит ли покупать iPhone 11 в 2023 году? Всё очень просто — вот что вам нужно знать

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+521
Dmitriy
А молодой и продвинутый уже не равно умный? Печаль.
Ибо если эти "продвинутые" ведутся на весь подобный спам в телеге — то это продвинутые уже по фазе.
Сегодня в 19:15
#