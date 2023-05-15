Мошенники научились ловко разводить молодых и грамотных людей

В рунете раскручивается новая схема обмана, которая нацелена не на пожилых, а на молодых и продвинутых людей. Об этом пишет «Финкульт».В Telegram-канале проекта появилась история мужчины по имени Федор, который едва не попался на новую мошенническую схему. Он интересовался инвестициями, в том числе криптовалютными, и частенько смотрел контент финансовых блогеров.Однажды автор одного из таких каналов запустила рекламу нового инвестиционного проекта. Девушка предлагала своим подписчикам вложиться в крипту и получать заработок за небольшой срок. При этом она ранее неоднократно предупреждала в своих роликах о мошенниках и предостерегала подписчиков от проектов с быстрой прибылью. Возможно, именно это внушило Федору доверие и он подписался на групповой чат, посвященный новой инвестиционной программе.В чате было много людей, и кураторы объясняли, как создать инвестиционный счет, как завести туда деньги и крипту и как выгодно торговать при поддержке консультантов. При этом весь процесс якобы курирует сама блогерша. Федору понравилось то, что он увидел, но мужчина решил не вбрасывать последние деньги и дождаться зарплаты. Это решение его спасло.Спустя пару дней блогер опубликовала сообщение о том, что её взломали мошенники и разместили фейковое видео якобы от неё, которое создано нейросетью. Некоторые подписчики уже успели отправить разводилам свои деньги, и впоследствии получили сообщения от «антискам-бота» с предложением вернуть похищенные средства за небольшую комиссию — таким образом мошенники пытались «состричь» вторую партию денег с уже облапошенных ими людей.