Мошенники начали агрессивно опустошать бюджет всех членов семьи по цепочке

Артем
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Теперь вымогатели начали обрабатывать не только выбранную жертву, но и её родственников. Сотрудники банка подтвердили, что схема набирает обороты. Под угрозу ставится все семейные накопления.

Об этом рассказал «Коммерсант». Сначала всё проходит по стандарту, злоумышленники представляются работниками банка или сотрудниками правоохранительных органов. Цель звонка — якобы уберечь деньги от кражи хакерами. 

Если абонент попадается осторожный, вымогатели переключаются на его ближайших родственников, включая детей. Давление на членов семьи также проходит в крайне агрессивной форме: заставляют повлиять, взять кредит вместо несговорчивой жертвы или перевести средства на безопасный счет. Так в ловушку попадаются сразу несколько человек, желая уберечь личные сбережения и финансы своих близких.

Сотрудники банковских служб прокомментировали действие мошенников:

«В результате с угрозами и вымогательством сталкиваются уже целые семьи. Такое агрессивное психологическое воздействие может привести к опасным ситуациям и выводу средств в гораздо более крупных размерах, ведь под угрозой — весь семейный бюджет».
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Источник:
Коммерсант
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